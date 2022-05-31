Sübye tarifi: Kavun çekirdeklerini atmayın! Kavun çekirdeği sütü

İçeriğinde nişasta barındıran malzemelerden elde edilen sübye, Türk mutfağının önemli değerleri arasında yer alıyor.

İçeriğinde nişasta barındıran malzemelerden elde edilen sübye, Türk mutfağının önemli değerleri arasında yer alıyor. Özellikle kavun çekirdeği, badem özü, pirinç gibi nişasta barındıran gıdalardan hazırlanan sübye yapımında malzemeler önce sıcak suda bekletiliyor ve yumuşatılıyor, ardından ise bu malzemeler öğütülerek kremsi bir kıvama getiriliyor. Osmanlı döneminde sütlü tatlıların yapımında daha çok tercih edilen sübye hem tok tutuyor, hem sindirimi düzenliyor hem de sağlıklı bir uykuya yardımcı oluyor.

Sübye nasıl yapılır?

Kavun çekirdeği sütü

Malzemeler

1,5 su bardağı kuru kavun çekirdeği,

3/4 su bardağı şeker,

2 lt su.

Hazırlanışı

Kavun çekirdeklerini rondoda olabildiğince ince şekilde çekin, Derin bir kaseye kavun çekirdeği, şeker ve suyu alıp şeker eriyene kadar karıştırın, Üzerini hava almayacak şekilde örtüp buzdolabına kaldırın ve 2 saat dinlendirin, Süre sonunda sübyeyi ince bir tülbentle süzüp bir sürahiye alın, buzdolabında saklayın ve aynı gün içerisinde tüketin.

Diğer tarif;

Tarif

Mutfak robotunuza kavun çekirdeklerini koyun ve robotu çalıştırın. Püre haline gelen kavun çekirdeklerine süt ekleyin ve tekrar robottan geçirin. Üzerine önce şekeri ardından tarçını ilave edin. Tüm malzemeler ezilip iyice birbiriyle karışıncaya kadar robotta çektirmeye devam edin. Ardından karışımı içindeki aromalar birbirleriyle özdeşleşene kadar dinlenmeye bırakın. Dinlenen kavun çekirdeği sütünü tel süzgeçten geçirin. Tahta kaşık kullanarak süzme işlemini hızlandırabilirsiniz.



Hazır olan kavun çekirdeği sütünü bir sürahiye alın ve soğuduktan sonra servis yapın.

Sübyenin kökeni

Kesin olmamakla birlikte sübyenin kökeninin İspanya'dan göç eden Yahudilere dayandığı varsayılmaktadır. Günümüzde ise özellikle Tire'de özellikle tüketilmektedir.

Yararları nelerdir?

Sübye güzel bir gün başlangıcı için tercih edilir, aynı zamanda sakin bir uyku için de sübye yararlıdır. Diğer yandan sindirim sistemini dengelemesi, ishal ve kabızlık gibi sorunların çözümünde tercih edilmektedir. Sıcak yaz günlerinde buzlu servis edilen sübye, ferahlatmaktadır. Ayrıca tok tutması da tercih edilmesinin nedenleri arasındadır.