SUBÜ öğrenci tercihinde rekor kırdı

Sakarya’nın yeni üniversitesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) bu yıl 5bin 374 öğrenci geliyor. Üniversite yeni kurulmasına rağmen köklü bir geçmişe sahip olması nedeniyle öğrenci tercih doluluğunda Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak yüzde 94 oranında tercih edildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini tercih eden öğrencilerin sayısı belli oldu. Önlisans ve lisans düzeyinde toplamda 5 bin 374 öğrenci SUBÜ’yü tercih etti.

Zorlu geçen 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ardından üniversite sınavına giren öğrenciler hayatlarını şekillendirecek olan üniversite tercihlerini yaptı. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi’nden bölünerek uygulamalı eğitim misyonuyla kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, öğrencilerin tercihlerinde ön sıralarda oldu. Özellikle iş yeri eğitimi uygulaması modelleri ve sektöre yönelik faaliyetleriyle dikkat çeken Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Teknoloji Fakültesi,Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun doluluk oranı toplamda yüzde 95’lere ulaşırken, Önlisans doluluk oranı ise yüzde 94 olarak kayda geçti. Ek yerleştirmelerler birlikte bu oranın daha da artması bekleniyor. Türkiye genelindeki üniversitelerde doluluk oranı ise yüzde 91 olarak belirlendi.

YKS Sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Rektör Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, “üniversite tercihinde uyguluma becerisi ve köklü bir alt yapısı olan Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Yeni bir başlangıç için heyecanlıyız. Sizleri sektörle birlikte geleceğe hazırlayacak, çağın gereklilikleriyle aydınlık yarınlara taşıyacak eğitim modellerimizle yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Hepinize huzurlu bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.