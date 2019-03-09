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Şubat ayında en çok BIST 100 kazandırdı

TÜİK, şubat ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını” açıkladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:34
Şubat ayında en çok BIST 100 kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını” açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,22, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,15 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,07 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,99 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:34
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
  3. TÜFE
  4. BIST 100 endeksi
  5. Yİ-ÜFE
  6. BIST 100
  7. reel getiri

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