2022 yılıyla birlikte memur ve emekli maaşları belli oldu. Bu süreçte yaşlı ve engelli maaşları da artış gösterdi. Peki, şubat ayı engelli maaşı ne zaman yatacak?

Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli maaşları yattı mı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının farklarla birlikte hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Yanık, “Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi. Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Yanık, Şubat yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.

Engelli maaşı başvuruları nereye nasıl yapılır?

Engelli aylığı için kişinin ikamet adresine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi bir ay içerisinde sonuçlanıyor ve şartları uyanlara maaşları bağlanıyor.