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Subaru, Cenevre'de yeni modellerini tanıttı

Şirket, Avrupa pazarına sunacağı ilk hibrit modeller olan Subaru XV e-BOXER ve Yeni Forester e-BOXER'ın yanı sıra "Bolder" tasarım felsefesiyle üretilen yeni konsept modeli Viziv Adrenalin'i de görücüye çıkardı

06 Mart 2019 Çarşamba 17:10
Subaru, Cenevre'de yeni modellerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Subaru, 89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda üç ayrı modelini tanıttı.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Avrupa pazarına sunacağı ilk hibrit modeller olan Subaru XV e-BOXER ve Yeni Forester e-BOXER'ın yanı sıra "Bolder" tasarım felsefesiyle üretilen yeni konsept modeli Viziv Adrenalin'i de görücüye çıkardı.

Otomobillerini 2014'ten bu yana "Dynamic X Solid" felsefesiyle tasarlayan Subaru'nun Temmuz 2018'de açıkladığı yeni orta vadeli vizyonu "Step" kapsamında markanın tasarım felsefesi "Bolder" olarak belirlenmişti.

"Bolder" tasarım felsefesi sayesinde yeni Subaru modelleri "Dynamic X Solid" ile üretilen modellerden "daha cesur" hale gelecek. "Bolder" tasarım felsefesiyle Subaru, markanın bakış açısını genişletmeyi, modellerinin özelliklerini daha belirgin bir şekilde tanımlamayı ve tüm yolculara daha fazla keyif vermeyi hedefliyor.

Bolder felsefesiyle tasarlanan ilk Subaru modeli olma özelliğine sahip, dinamik ve güçlü bir dış tasarıma sahip Viziv Adrenalin'in metal-cam karışımı özel tasarım tavanı görünüşe büyük katkıda bulunuyor. Otomobilin jantlarında ve arazi tipi lastiklerinde kullanılan beyaz dokunuşlar ise otomobilin güçlü görünmesini sağlayan bir diğer unsur olma özelliği taşıyor. Söz konusu model, tüm bu tasarım öğeleri sayesinde sağlam, çevik ve güçlü bir görünüm sunuyor.


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:10
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