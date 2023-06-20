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Siyaset Suat Kılıç'ın Yeniden Refah'taki görevi belli oldu!
Siyaset

Suat Kılıç'ın Yeniden Refah'taki görevi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 22:54:00 -
Suat Kılıç'ın Yeniden Refah'taki görevi belli oldu!

Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi'ne katılan Suat Kılıç, partinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kocaeli'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, yerel seçime kendi adaylarıyla katılacaklarını ifade etmişti.

Erbakan öte yandan teşkilatlarda da kritik nöbet değişimlerinin yaşanacağını söylemişti.

Suat Kılıç ile Prof Aydal'ı atadı!

Kısa süre önce Yeniden Refah Partisi'ne katılan Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Öte yandan AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, aynı zamanda Genel Başkanvekili olarak atandı.

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