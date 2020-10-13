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Spor Suat Çelen: "Türk cimnastiği son yılların en başarılı dönemini geçiriyor"
Spor

Suat Çelen: "Türk cimnastiği son yılların en başarılı dönemini geçiriyor"

"2019 yılında 3 erkek ve 1 kadın sporcuyla artistik cimnastikte olimpiyat kotası aldık"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:16:26 -
Suat Çelen: "Türk cimnastiği son yılların en başarılı dönemini geçiriyor"

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastiğinin son yılların en başarılı dönemini geçirdiğini söyledi.

Bolu'da Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nu ziyaret eden Çelen, AA muhabirine; ritmik cimnastik bireysel, ritmik cimnastik grup ve artistik cimnastikte olimpiyat kotası şanslarının ciddi şekilde devam ettiğini kaydetti.

Çelen, Avrupa Cimnastik Birliğinin olimpiyat kotası konusunda vermiş olduğu kararı hatırlatarak, "Avrupa şampiyonalarından bu yıl olimpiyat kotası alamayacağız ama biz Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya hedeflerimizden uzak değiliz. Sporcularımızla toplantılar yaptık. Burada sporcularımızı motive ettik." diye konuştu.

Olimpiyat kotası şansı devam eden sporcuların morallerinin biraz bozulduğunu anlatan Çelen, "Türk cimnastiği son yılların en başarılı dönemini geçiriyor. 2019 yılında 3 erkek ve 1 kadın sporcuyla artistik cimnastikte olimpiyat kotası aldık." ifadelerini kullandı.


- "Avrupa ülkeleri, büyük şampiyonalardan önce Antalya'ya kampa gelecek"


Çelen, Türk cimnastiğinin Avrupa şampiyonalarında madalya kovalayan federasyonlar arasında yerini aldığını, her zaman uluslararası platformda bu tip şampiyonaları düzenleme noktasında taleplerinin olduğunu vurguladı.

Antalya'da 2023 yılında yapılacak Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası için Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Avrupa'nın en güzel salonlarından birinin inşasının devam ettiğini aktaran Çelen, "Şu anda yüzde 20-30'lar aşamasına geldi. 2022 yılının başında bitecek salon. Çok devasa bir cimnastik salonu olacak. Avrupa ülkeleri, büyük şampiyonalardan önce Antalya'ya kampa gelecek." şeklinde konuştu.

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