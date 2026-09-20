Şuara Suresi sözleri sonrası AK Parti Mudanya'dan Erbaş ve Dalgıç'a kınama

Mudanya Belediyesi'nin 9-13 Eylül tarihleri arasında "Tahammül" temasıyla düzenlediği 8. Kitap Fuarı'ndaki bir söyleşide şair ve yazar Şükrü Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim'in Şuara Suresi'ne ilişkin sözleri, AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nın yazılı açıklamasıyla kınandı. Erbaş söyleşide, "Tanrı, Kur'an'dan kovuyor şairleri, doğruları söyledikleri için" ifadesini kullandı.

Çok sayıda yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçının okurlarla buluştuğu fuar kapsamında Erbaş, gazeteci Dinç Çoban'ın moderatörlüğünde "Edebiyat tahammülümüzü artırır mı?" başlıklı söyleşiye katıldı. Şuara Suresi'ndeki ayetlere değinen şairin sözleri, söyleşinin ardından siyasi tartışmanın gündemine taşındı.

AK Parti Mudanya: "Fikir özgürlüğü veya edebiyat değildir"

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında Erbaş için "sözde şair" nitelemesi kullanıldı. Açıklamada, "sözde şair Şükrü Erbaş'ın, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan, ayetleri bağlamından koparıp çarpıtan ve inancımızı açıkça aşağılayan ifadelerini şiddetle kınıyoruz" denildi. İlçe başkanlığı, Erbaş'ın sözünü "hezeyan" olarak nitelendirdi ve bunu savunmanın fikir özgürlüğü veya edebiyat olmadığını, "Bu, milletimizin inancına ve dini değerlerine yönelik açık bir saldırıdır" sözleriyle ifade etti.

Açıklamada, tefsirlerde ve İslami kaynaklarda ilgili ayetlerde heva ve hevesine uyup toplumu saptıranların eleştirildiği, dürüst ve güzel işler yapan şairlerin ise kesin bir dille istisna tutulduğu savunuldu. Bu hakikati çarpıtıp edebiyat adı altında sunmanın halkın inancına karşı açık bir saygısızlık ve provokasyon olduğu ileri sürüldü.

Fuarın "Tahammül" teması üzerinden Dalgıç'a eleştiri

İlçe başkanlığı, fuarın bu yılki temasının "Tahammül" olması üzerinden, etkinliğe ev sahipliği yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı da eleştirdi. Açıklamada "Yeni Partili Belediye Başkanı" olarak nitelendirilen Dalgıç'a şu soru yöneltildi: "Sizin 'Tahammül' anlayışınız, Müslüman bir toplumun gözünün içine bakarak Kur'an-ı Kerim'e ve dini değerlerimize yönelik saldırılara tahammül etmek midir?"

Açıklamada, toplumsal hoşgörüyü inanca yönelik ağır ifadeler karşısında susmak olarak gören zihniyete, "Mudanya halkının ve bizlerin bu çirkinliğe ve bu açık çarpıtmaya asla tahammülü yoktur" karşılığı verildi. İlçe başkanlığı, "Tahammül" söyleminin arkasına sığınarak dini değerlere yönelik saldırılara alan açtığını, açıklamalara sessiz kaldığını ve gerekli tepkiyi göstermediğini öne sürdüğü Dalgıç'ı da şiddetle kınadı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı açıklamasını, "İnancımıza, dini değerlerimize ve Mudanyamızın manevi iklimine yönelik hiçbir saldırının 'edebiyat', 'sanat' veya 'özgürlük' adı altında normalleştirilmesine izin vermeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz" sözleriyle tamamladı.