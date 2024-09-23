Su ürünlerinin geleceği Sinop'ta konuşuluyor

Sinop'ta, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyelinin değerlendirileceği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı" başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğü ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde başlayan çalıştaya, kalkınma ajansları yöneticileri, farklı üniversitelerden akademisyenlerle su ürünleri sektörü paydaşları katılıyor.

İki gün sürecek çalıştayda, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyeli, su ürünleri alanındaki avcılık, işleme ve yetiştiricilik konuları masaya yatırılacak.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliği alanında Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 1. sırada, dünya ülkeleri arasında ise 17. sırada yer aldığını söyledi.

Karadeniz için su ürünlerinin çok önemli olduğunu belirten Taşdemir, üniversite olarak çalıştayın yapılmasına katkı sunmaktan mutlu olduklarını anlattı.

Türkiye'nin 2023 yılı su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin 552 bin tona ulaştığını vurgulayan Taşdemir, "Ülkemiz toplam su ürünleri yetiştiriciliği ile Avrupa Birliği üyeleri arasında birinci dünyada ise 17'nci sıraya yükselmiş bulunmaktadır. Karadeniz'de ise Türk somonu yetiştiriciliği markalaşarak 2023 yılında yaklaşık 65 bin ton üretime ulaşmıştır. Bu üretim sahip olduğu yüksek kalite ve oluşturulmaya çalışılan standartlar ile dünya pazarında yerini almaktadır." diye konuştu.

"Ülkemizde toplam deniz ürünleri avcılığının yüzde 70-80'i Karadeniz’'den sağlanmaktadır"

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç ise Karadeniz Masası'nın ilk çalışma konusunu "mavi ekonomi"nin merkezinde yer alan sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği olarak planladıklarını belirtti.

Deniz kaynaklarının potansiyelini açığa çıkaran mavi ekonomi kavramının balıkçılık, enerji, ulaşım, turizm, çevre gibi birçok başlığı kapsadığını anlatan Genç, şunları kaydetti:

“Ülkemizde toplam deniz ürünleri avcılığının yüzde 70-80'i Karadeniz'den sağlanmaktadır. Önceden ülke içerisinde daha çok iç sularda yetiştiricilik yapılırken son yıllarda denizlerde ağ kafesler ile yapılan yetiştiricilik hızlı bir artış göstermiştir. İç sularda alabalık, denizlerde levrek ve çipura üretimi öne çıkmaktayken son yıllarda Türk somonu ön plana çıkmaya başlamıştır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Ege Bölgesi illeri ile beraber son yıllarda Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon ve Artvin gibi illerimizin açıklarında yapılan kafes balıkçılığı önemli bir kapasiteye ulaşmıştır. Karadeniz balıkçılık ekosistemi 4 temel alt sektör üzerindedir. Avcılık ve yetiştiricilik iki alt temel sektörü oluşturmakta ve buralardan elde edilen ürün ya taze tüketilmekte ya da işlemeye alınmaktadır. Avcılık, yetiştiricilikle elde edilen ürünün bir kısmı şoklama, saklama, diğer işlemler ile insan tüketimine sunulurken, kalan kısmı daha çok hayvan, balık yemi üretiminde kullanılmak üzere balık unu balık yağı fabrikalarında işlenmektedir."

Genç, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sinop'ta yürütülen Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi ile kentte Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin ton kapasiteli su ürünlerinin işleme, şoklama ve depolama tesisi kurulduğunu anımsatarak, "Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin ve balıkçılık kooperatiflerinin bu tesisten yaralanması planlanmıştır. Bahsi geçen proje kapsamında su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üretim ve hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla KOBİ Destek Merkezi oluşturulması faaliyetleri devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Su ürünleri sektöründeki birlik ve kooperatiflerle işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini aktaran Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayata geçirdiğimiz proje ile balıkçıların elde ettikleri ürünü hızlı bir şekilde gerek pazara sunması, gerekse depolama alanlarına taşıyabilmesi için nakliye araçlarının alımı ve balık muhafaza alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirilmiştir. Benzer bir projeyi de Kastamonu'da bir ilçemizde daha uyguladık. Önümüzdeki dönemde de ekosistem yaklaşımı çerçevesinde katma değerli takviye gıdalar, ilaç ve benzeri ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Çalıştayın ilk günü, su ürünleri alanındaki avcılık, işleme ve yetiştiricilik konularını içeren panellerle tamamlandı.