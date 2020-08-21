  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni kriterler
Ekonomi

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni kriterler

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:13:06 -
Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni kriterler

ANKARA (AA) - Su ürünleri yetiştiricilik ön izni verilirken üretim yerinin veya bölgesinin ekolojik, ekonomik ve sosyal özellikleri ile üretilecek su ürünleri türleri gibi kriterler dikkate alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kuruluşu, izin, onay ve proje işlemlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü su ürünleri yetiştiricilik ön iznini, tek müracaat olması ve gerekli şartları taşıması halinde müracaat sahibine doğrudan verecek. Birden fazla müracaat olması halinde ise su ürünleri üretim yerinin veya bölgesinin ekolojik, ekonomik ve sosyal özellikleri, üretilecek ürünlerin türleri, miktarı ve üretim tekniği gibi kriterler dikkate alınacak.

Genel Müdürlük ön izni, oluşturacağı Müracaat Değerlendirme Komisyonu tarafından proje değerlendirme, yarıştırma, ihale, kura ve benzeri yöntemlerden birini veya birkaçını kullanarak verebilecek. Ön izin talebine ilişkin işlemler 90 gün içinde tamamlanacak.

Komisyon, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili daire başkanı ve bu daire başkanlığından en az biri su ürünleri mühendisi olmak üzere iki teknik personel, su ürünleri üretim yerinin veya bölgesinin bulunduğu kentin il müdürü veya il müdür yardımcısı ile ilgili şube müdürü ve bu şube müdürlüğünden bir su ürünleri mühendisinden oluşacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket
Gündem

2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için polis tarafından uyarılan Rana Batı adlı kişinin polise direnmesinin ardından gözaltına alınması so..
Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor
Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Turan Ordusu'nun açıklanmasına az bir süre kaldığını açıkladı.
Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı