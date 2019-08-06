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Su seviyesinin azaldığı Seyfe Gölünde kuş hareketliliği

Su seviyesinin mevsimsel yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte azaldığı Seyfe Gölü Kuş Cennetinde yılın son bölgesel kuş hareketliliği gözlendi.

06 Ağustos 2019 Salı 11:09
Su seviyesinin azaldığı Seyfe Gölünde kuş hareketliliği

Su seviyesinin mevsimsel yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte azaldığı Seyfe Gölü Kuş Cennetinde yılın son bölgesel kuş hareketliliği gözlendi.


Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, bölgede su seviyesinin yüzde 40’lar civarına düştüğünü ve göldeki su miktarının azalmaya başladığını söyledi. Göle yüzeysel su girişinin olmadığını ifade eden Çetiner, açıklamasında, "Göle yüzeysel su girişi olmadı. Sadece yağan yağmurların etkisiyle ve gölün taban yapısındaki özelliğinden dolayı yağan yağmurlar su olarak birikti. Şu anda yaklaşık yüzde 40’a yakın bir seviyeye geldik. Her şeye rağmen bölgede flamingolar hala gölde. Binlerce flamingoyu görebiliyoruz. Angutları, ördekleri, martıları görme imkanına sahibiz. Uzun zamandır bölgeye gelmeyen pelikanları dahi gördük. Bu sıcaklıklara rağmen yüzlerce kuş çeşidini görme şansına sahibiz" dedi.


Seyfe Gölü Kuş Cenneti, doğanın her güzelliğini sunmasının yanında kuşların göç yolları nedeniyle akın ettiği bölgelerden biri olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:09
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