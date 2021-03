‘Su profesörü’ Veysel Eroğlu: Ülkemizi 18 yılda suyla buluşturduk

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bütün vatandaşlarımızın 22 Mart Dünya Su Günü’nü gönülden kutluyorum. Covid-19 salgını sürecinde, içlerinde ABD, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerde marketlerde yaşanan yağmalamalara bütün dünya şahit oldu. Allah’a şükür ülkemizde böyle bir manzarayla karşılaşmadık. Çünkü ülkemizin sahip olduğu münbit toprakların büyük bölümünü son 18 yılda suyla buluşturduk. Ülkemizde toplam ekonomik sulanabilir alanı 8,5 milyon hektar olup, son 18 yılda yaptığımız çalışmalarla sulama yapılan alanı 6,7 milyon hektara yükselttik. Sulamaya açılan bu alanlarda uygun ziraat yapılması halinde yıllık 50 milyar TL zirai gelir artışı sağlamak mümkündür” dedi.

“Ülkemizde son yarım asırdır su ile alakalı çalışmalar yapan, son çeyrek asrında da İSKİ ve DSİ Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı vazifelerinde bulunmuş biri olarak ülkemizin son 18 yılda su alanında muazzam çalışmalara imza attığını açıklıkla söyleyebilirim” diyen Eroğlu şöyle devam etti: “Son 18 yılda 255 milyar TL’lik 8.697 adet tesisi aziz milletimizin hizmetine sunduk. Türkiye baraj ve gölet inşaatında dünyanın ilk üç ülkesinden biri olmuştur. Hizmete aldığımız tesislerden 600’ü baraj, 590’ı ise hidroelektrik enerji santralidir. Bu tesisler arasında ülkemizin 249 metre yüksekliği ile en yüksek barajı olan Artvin Deriner Barajı, 218 metre yüksekliğinde Karaman Ermenek Barajı, Ege’nin 141 yıllık hayali Çine Adnan Menderes Barajı gibi dev tesisler de bulunmaktadır. Hizmete aldığımız tesislerden biri de Sayın Cumhurbaşkanımızın ismimi verdiği, ülkemizin ve dünyanın en büyük barajlarından biri olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajıdır. Yapmış olduğumuz bu reform sayesinde devletimizin üzerinden 65 milyar $ borçlanma yükünü kaldırdık. Uygulamaya koyduğumuz Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği ile söz konusu bu baraj ve HES’leri özel sektöre açtık. Özel sektör bu barajları Yap-İşlet-Devret usulü ile inşa ederek enerji üretip belli bir süre sonra bedelsiz olarak devlete devredecektir. Ayrıca bazı HES’ler üretilen her bir kWh enerji için Devlete katkı payı bedeli ödemektedir. Yaptığımız bu büyük reformla 2003 yılında 26 milyar kWh olan hidroelektrik enerji üretimimiz, DSİ ve özel sektörün gayretleri ile 108 milyar kWh’a yükselmiştir. Devletimizin üzerinden 65 milyar $ borçlanma yükü kalkmış ve ayrıca üretilen hidroelektrik enerji sayesinde her yıl 15 milyar TL doğalgaz ithalatından tasarruf edilmektedir. Ülkemizin sahip olduğu 96.000 MW olan toplam kurulu gücümüzün yüzde 33’ü olan 32.000 MW’ı hidroelektriğe aittir. Can ve mal kaybına sebebiyet veren taşkınları önlemek için 5.091 adet dere ıslahını gerçekleştirdik. Özellikle şehir içlerinden geçen dereleri estetik bir şekilde ıslah ederek, çevre düzenlemesini de yaparak şehirlerimizin gerdanlığı haline getirdik” Veysel Eroğlu, “Biz iktidara geldiğimizde 76 şehrimiz içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. Bu konuda her bir ilimizin nüfus ve su kaynaklarını ele alarak 81 İl İçme Suyu Eylem Planı hazırladı. Bu eylem planı çerçevesinde 262 adet içme suyu tesisini hizmete alarak şehirlerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yılına kadar içme suyu meselesini kökünden çözdük” ifadelerini kullandı.