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Ekonomi SÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

SÜ öğretim üyesi alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 13:50:00 -
SÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Samsun Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi, 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  bu  kanuna  dayalı  olarak  çıkartılan  ilgili  Yönetmelik  ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacak.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;
• Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form),
• Özgeçmiş,
• Kimlik fotokopisi,
• Adli Sicil Kaydı,
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,
•  Lisans,  yüksek  lisans,  doktora  belgelerinin  (Doktora  ve  doçent  unvanı  yurtdışından alınmış   ise   denkliğinin   Üniversitelerarası   Kurul   tarafından   onaylandığını   gösterir   belgenin eklenmesi gerekmektedir. ) onaylı sureti,
• Yabancı dil belgesi,
• Yayın listesi,
• 2 (iki) adet fotoğraf,
• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• Doçentlik Belgesi,
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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