SÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Samsun Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacak.



Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;

• Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form),

• Özgeçmiş,

• Kimlik fotokopisi,

• Adli Sicil Kaydı,

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,

• Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. ) onaylı sureti,

• Yabancı dil belgesi,

• Yayın listesi,

• 2 (iki) adet fotoğraf,

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

• Doçentlik Belgesi,

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmekte.

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