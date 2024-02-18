Su ne zaman içilmeli, ne kadar? Bu detayı görmezden gelmeyin! Doğru mu hemen kontrol edin!

Su Ne Zaman İçilmelidir?

Sabah aç kanına içildiği zaman bağırsakların çalışmasını sağlar.

Yemekten 1,5 saat sonra içilmelidir. Erken içilmesi hazımsızlığa sebep olur. 1,5 saat sonra içildiğinde sindirimi ve hazmı kolaylaştırır.

Yediğiniz kadar sudan için.

En Faydalı Olan Sular

*Zemzem suyu: En faydalı olan suların ilk başındadır.

*Yağmur suyu: Hafif sular arasındadır. İshali durdur ve karaciğer, böbrek hastalıklarına iyi gelir. Fakat yağmur yağdıktan 15 dakika sonra toplanmalıdır.

*Dağlardan nehirlere gelen akar sular: Sağlığa son derece faydalıdır.

*Maden suyu: Bedendeki kokuları giderir, kanı temizler ve yaraları kapatır.

*Kükürtlü kaplıca suyu: Dalak şişliğine, ağrısına, romatizmaya, felce, yaralara, karaciğer hastalıklarına, alerjiye, cilt hastalıklarına, eklem ağrılarına iyi gelir.

*Soğuk su: Sinirsel hastalıklara, böbrek hastalıklarına, tüm iltihaplara, yumurtalık iltihaplarına ve ateşli hastalıklara iyi gelir.

*Yoğurt suyu: Bir Çok hastalığa şifa olan bir sudur.

*Meyve ve sebze suları: Meyve ve sebzelerin suyu her derde devadır. Her meyvenin ve sebzenin ayrı suyu bulunmaktadır.

Su Nasıl İçilmelidir?

Eğer yukarda faydalı sulardan yoksa günlük evdeki çeşmeden akan veya başka bir sulardan içecekseniz ilk önce;

Suyu hafifletmeniz gerekir.

Ya cam kaba yada metal bir kaba suyu doldurun dondurucuya koyun ve donduktan sonra çıkarın. Eriyince içilmeye hazırdır.

Diğer bir yöntem ise suyu havalandırmaktadır. Suyu bir kaptan bir kaba boşaltın ve öyle için. En az 3 defa boşaltılması gerekir.

Ayrıca suyu kaynatıp sonra dondurup erimesini bekleyip içebilirsiniz.

7 Durumda Su İçmek Hastalıklara Sebep Olur?

-Banyodan sonra

-Yemek sırasında

-Yemekten hemen sonra

-Yorgun ve terlemişken

-Meyve yedikten sonra

-Ayakta iken

-Uykudan hemen uyandıktan sonra

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Bu Suları Asla İçmeyin!

-Göl suları

-Damacanalar da ve bidonlarda bekleyen suları

-Durağan akar su

-Depolarda bekletilen suları

-Güneşte beklemiş olan suyu

-Nehir suyunu

-Kuyudan çıkan suyu

Bu sular içildiği zaman bedeni yorar ve ağırlaştırır. Enerjiyi bitirir daha çok enerji harcatır. Vücudu yıpratır ve çok yaşlanmasını sağlar. Ayrıca birçok hastalığa da davetiye çıkarır…

Günde ne kadar su içmeliyiz?

Sağlıklı bir yetişkinin kilo başına her gün yaklaşık 35 ml su içmesi gerekir. En azından bilimsel kuruluşların genel kılavuz ilkelerine göre. 50 kilogram ağırlığındaki bir kişinin 1,7 litre, 60 kilogram olan kişinin 2,1 litre, 70 kilogram olan kişinin 2,4 litre ve 80 kilogram olan kişinin 2,8 litre içmesi gerekir.