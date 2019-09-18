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Su kuyusunda aranan kadın Sakarya'da bulundu! "Aileme dönmek istemiyorum"

Kocaeli'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan, ekipler tarafından kuyulardaki sular boşaltılarak aranan 60 yaşındaki kadın Sakarya'da bulundu. Polise ifade veren kadının kendi rızası ile evden ayrıldığı belirtildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:22
Su kuyusunda aranan kadın Sakarya'da bulundu! "Aileme dönmek istemiyorum"

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tarlaya gitmek için evden ayrıldıktan sonra 4 gündür kayıp olarak aranan kadın, Sakarya'da bulundu. Polis merkezine giderek ifade veren kadın, kendi rızası ile ayrıldığı evine ve ailesine dönmek istemediğini söyledi.

Su kuyuları boşaltıldı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Lokmanlı Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Emine Ölmez, tarlaya gitmek için evinden ayrıldı. Ölmez, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Akut ekipleri 4 gündür haber alınamayan kadın için dün arama çalışması başlattı. Ekipler bölgede bulunan kuyulardaki suları boşaltıp, kırsal alanda arama çalışmaları yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında Ölmez, bulunamadı.

Hakkındaki haberleri duyup ifade verdi

Hakkında çıkan haberlerin ardından Sakarya'da polis merkezine giderek ifade veren Ölmez'in kendi rızası ile evden ayrıldığını ve eve dönmek istemediğini söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:22
  1. Sakarya
  2. Kocaeli’nin Kandıra ilçesi
  3. Polis merkezi
  4. Lokmanlı Mahallesi
  5. Emine Ölmez
  6. AFAD
  7. jandarma
  8. Akut

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