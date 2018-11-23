Su konuştuklarımızı anlıyor

Su “söz”den anlar mı? Evet anlıyor. Japon bilim adamı Masaru Emoto, “sevgi/muhabbet” dolu metinler dinletilen su kristalleri ile “kin/nefret” dolu metinler dinletilen su kristallerinde farklı tepkiler gözlemledi. 7.5 yıl süren araştırmalarında, kanser ve benzeri hastalara iyi, güzel, şefkatli konuşulmuş bu sulardan içirildiğini ve hastalıkları tedavi etmede bunun olumlu etkisi görüldüğünü belirtiyor. Japon bilim adamı suyun dinletilen müziğe göre huzurlu veya huzursuz buz kristalleri oluşturduğunu ortaya koydu.

'Sudaki Mucize', 'Suyun Bilinmeyen Gücü', 'Sudaki Gizli Mesajlar', 'Su Müzik Dinliyor', 'Aşkın Şekli' adlı kitapları ve 'Ne Biliyoruz ki?' isimli filmle tanınan ünlü bilim adamı Dr. Masaru Emoto, suyun söz ve davranışlarımızı algıladığını ve ona iyi davranmamız gerektiğini söylüyor. Böylece daha sağlıklı ve sevgi dolu bir dünya kurulabileceğine işaret ediyor.

7.5 yıl süren araştırmalarında, kanser ve benzeri hastalara iyi, güzel, şefkatli konuşulmuş bu sulardan içirildiğini ve hastalıkları tedavi etmede bunun olumlu etkisi görüldüğünü belirtiyor.

Japon bilim adamı, suyun dinletilen müziğe göre huzurlu veya huzursuz buz kristalleri oluşturduğunu ortaya koydu.



Gürültülü, çığlıklar atılan Heavy Metal dinletilen suyun kristalleri çarpuk çurpuk oluyor. Dingin bir müzik dinletilen suyun kristallerinin ise kar tanelerine yakın düzgünlükte oluştuğu görüldü.

Sadece müzik değil, su aynı zamanda “söz”den de anlıyor! İnanılması gerçekten güç ama artık ispatlandı. Çiçeklerin sevgi dolu kelimelerle bakıma çiçeklenerek, parlak yapraklara kavuşarak tepki verdiğini biliyorduk. Fakat su..? Su “söz”den anlar mı? Evet anlıyor. Japon bilim adamı Masaru Emoto, “sevgi/muhabbet” dolu metinler dinletilen su kristalleri ile “kin/nefret” dolu metinler dinletilen su kristallerinde farklı tepkiler gözlemlemiş. Yani ilkinde kristaller daha düzenli iken, ikincisinde bozukmuş. Emoto, bunları fotoğrafladı..



İnsan bedeninin % 70’inin su olduğunu, bu sebeple kişinin bedeni ile, vücudu ile konuşarak kendisini tedavi edebileceğini ileri süren Emoto, suyun da insan gibi, duygulara sahip olduğunu söylüyor. “Vücudumuzda, görmediğimiz suyu hayal ederek ona şükranlarımızı sunmamız, onun hakkında iyi düşünmemiz, sağlığımız için de faydalı bir yol olacaktır. Su her dili anlar. Kelimelerimizde bazı titreşimler ve bunlarda bir enerji yükü var. Bu enerji suya etki ediyor.

Her su içişimde özür diliyorum. Özür diliyorum ve şükrediyorum. Araştırmalarımdan sonra suyun gerçekten Allah'a giden bir yol ve onun bir mesajcısı olduğunu anladım.” diyor.



Bir zamanlar Kayseri Darüşşifası’nda hastalar su şırıltısı dinletilerek tedavi edilirmiş.. Şu hale bakın ki, su da yaratıldığı tabiattaki ilâhi müziği dinleyerek duru, berrak ve sağlıklı kar taneleri haline geliyor. Ve biz henüz onun dinlediği müziği duyamıyoruz. Onu hayranlık uyandıran kar taneleri haline getiren “ses”e halen yabancıyız. Biliyor musunuz, üstelik bu sesle oluşan kar tanelerinin o mükemmel şekilleri asla birbirine benzemiyor. Hepsi aynı formatta, fakat, dünya kurulalı beri yağan kar tanelerinin hiçbiri bir diğerinin aynı değil!

Beş kitabı bulunan Dr. Masaru Emoto'nun kitapları toplam 70 ülkede 45 dile çevrildi ve dünya çapında en iyi satanlar listesine girdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye de geldi. Konferanslar verdi. UNESCO tarafından Barış Elçisi seçilen Dr. Emoto, donmuş suda oluşan kristallerin, kendilerine belirli düşünceler yoğun olarak yönlendirildiğinde değişiklik gösterdiğini keşfetti. Özel bir teknikle bunların fotoğrafını çekmeyi başardı.