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Dünya Su kıtlığı Ortadoğu’da gıdayı tehdit ediyor
Dünya

Su kıtlığı Ortadoğu’da gıdayı tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), özellikle Ortadoğu’da giderek etkisini gösteren ve bölgedeki gıda güvenliğini tehdit eden su kıtlığına karşı uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 12:00:00 -
Su kıtlığı Ortadoğu’da gıdayı tehdit ediyor

FAO’da Tarımsal Araştırma Görevlisi ve Su Kaynakları Yönetimi Uzmanı Jean-Marc Faures, Ortadoğu’da son yıllarda etkili olan su sıkıntısına değinerek, “Su, başta Ortadoğu olmak üzere dünyada öncelikli mesele. İklim değişikliğine bağlı suyun azalmasından dolayı insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda tarımsal üretim yapamıyor. Biz Ortadoğu’da yaşıyoruz. Bu bölge gerçekten kurak. Burası en çok su kıtlığının yaşandığı bölge olarak biliniyor. Haritaya baktığımızda bu bölgenin çoğunlukla çöl olduğunu görüyoruz. Üretilebilecek gıda miktarı ve beslenebilecek insan sayısına bağlı olarak mevcut su miktarı, gıda güvenliği ile doğrudan ilişkili. Günde en az iki litre su içmemiz gerekiyor ve yediğimiz gıdayı üretmek için 2 bin litre suya ihtiyacımız var. 

Aslında Ortadoğu’da içme suyu yok ama gıda üretimi için yeterli su var. Bu tüm bölge ülkelerinin ortak sorunu. Aynı zamanda bu, su, gıda ve tarım arasındaki ayrılmaz ilişki” dedi.

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