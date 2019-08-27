Su Kayağı Tutkunları Osmangazi’de Buluşacak Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark Tesisleri, Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark Tesisleri, Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne olacak. Sukaypark Tesisleri’nde 30 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da başlayacak şampiyonaya; İstanbul, Samsun, İzmit, Kayseri gibi illerden yaklaşık 80 sporcu katılacak. Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcularının da boy göstereceği müsabaka, 18 Yaş Altı Bayan ve 18 Yaş Altı Erkek kategorilerinde düzenlenecek. 3 gün boyunca devam edecek şampiyonada eleme turlarını geçerek finale kalan sporcular, 1 Eylül Pazar günü altın madalya için ter dökecek.

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