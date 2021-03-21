  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Su kanunu çıkarılsın Korkutan tablo: Türkiye’nin su kaynaklarının yüzde 45’i çekildi
Gündem

Su kanunu çıkarılsın Korkutan tablo: Türkiye’nin su kaynaklarının yüzde 45’i çekildi

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle suyumuzdaki korkutan tabloyu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 10:27:00 -
Su kanunu çıkarılsın Korkutan tablo: Türkiye’nin su kaynaklarının yüzde 45’i çekildi

Bozoğlu, Dünya Su günü temasının bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ‘suya değer ver’ olarak belirlendiğine dikkat çekerek bur su molekülünün 100 yıllık muhteşem döngüsünü, şu sözlerle anlattı: “Dünya ölçeğinde yolculuğa çıkan bir su molekülü 100 yıllık yolculuğunda 98 yıl okyanusta, 20 ay buzda, 2-3 hafta göl ve derede ve bir haftadan az süre atmosferde zaman geçiriyor. Ne muhteşem bir döngü. Su tarih ve hafızadır” 

Suyumuzun yarısı çekildi

BM’nin “Herkes İçin Su ve Sanitasyona Dair İlerleme Raporu”na göre dünya nüfusunun yüzde 29’unu oluşturan 2.2 milyar insanın güvenli içme suyundan mahrum olduğunu belirten Bozoğlu, “4.2 milyar insan ise sağlıklı sanitasyon yani kanalizasyondan doğru şekilde ayrıştırılmış su hizmetinden mahrum. Dünya nüfusunun yüzde 40’ı olan 3 milyar insan evde su ve sabun ile elini yıkayacak ortama sahip değil. Raporda ülkemizin yüzde 35 oranında güvenli sanitasyon hizmetine erişemediği, evsel atık suların sadece yüzde 36 oranında uygun şekilde arıtıldığı not edilmiş. Burada dikkat çeken diğer bir bilgi ise ülkemizin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme var. Su stresimizin ne kadar yüksek olduğu bu orandan da anlaşılıyor. Entegre su yönetimimize ise 100 üzerinden 72 puan verilmiş” dedi.

Ankara için uyarı

Dünyada ve Türkiye’de kuraklığın sıklığı ve şiddetinin artmaya başladığına dikkati çeken Bozoğlu, şöyle devam etti: “Örneğin, Konya Karapınar’da obruk oluşumları yoğunlaştı. İç Anadolu’da Ankara’yı besleyen havzalar başta olmak üzere barajlardaki kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş yaşandı. Suyu yönetmeye çalışan birçok kurum olduğu için bu konuda bir politika belirlerken çok başlılık yaşanıyor. Ortak bir planla ve hedeflerle ilerlenmediği için bugün yüzey sularımızın yüzde 76’sı kirlenmiş ve kirlenmeye devam etmekte. Bu sorunu ancak güçlü, iklim krizini de öngören bir Su Kanunu durdurabilir.” 


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
İsmailağa cemaatinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Gündem

İsmailağa cemaatinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan açıklama geldi...
Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!
Medya

Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almak isteyen Halk Tv Sunucusu Özlem Gürses, kendisini rezil etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay