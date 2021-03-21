Su kanunu çıkarılsın Korkutan tablo: Türkiye’nin su kaynaklarının yüzde 45’i çekildi

Bozoğlu, Dünya Su günü temasının bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ‘suya değer ver’ olarak belirlendiğine dikkat çekerek bur su molekülünün 100 yıllık muhteşem döngüsünü, şu sözlerle anlattı: “Dünya ölçeğinde yolculuğa çıkan bir su molekülü 100 yıllık yolculuğunda 98 yıl okyanusta, 20 ay buzda, 2-3 hafta göl ve derede ve bir haftadan az süre atmosferde zaman geçiriyor. Ne muhteşem bir döngü. Su tarih ve hafızadır”

Suyumuzun yarısı çekildi

BM’nin “Herkes İçin Su ve Sanitasyona Dair İlerleme Raporu”na göre dünya nüfusunun yüzde 29’unu oluşturan 2.2 milyar insanın güvenli içme suyundan mahrum olduğunu belirten Bozoğlu, “4.2 milyar insan ise sağlıklı sanitasyon yani kanalizasyondan doğru şekilde ayrıştırılmış su hizmetinden mahrum. Dünya nüfusunun yüzde 40’ı olan 3 milyar insan evde su ve sabun ile elini yıkayacak ortama sahip değil. Raporda ülkemizin yüzde 35 oranında güvenli sanitasyon hizmetine erişemediği, evsel atık suların sadece yüzde 36 oranında uygun şekilde arıtıldığı not edilmiş. Burada dikkat çeken diğer bir bilgi ise ülkemizin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme var. Su stresimizin ne kadar yüksek olduğu bu orandan da anlaşılıyor. Entegre su yönetimimize ise 100 üzerinden 72 puan verilmiş” dedi.

Ankara için uyarı

Dünyada ve Türkiye’de kuraklığın sıklığı ve şiddetinin artmaya başladığına dikkati çeken Bozoğlu, şöyle devam etti: “Örneğin, Konya Karapınar’da obruk oluşumları yoğunlaştı. İç Anadolu’da Ankara’yı besleyen havzalar başta olmak üzere barajlardaki kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş yaşandı. Suyu yönetmeye çalışan birçok kurum olduğu için bu konuda bir politika belirlerken çok başlılık yaşanıyor. Ortak bir planla ve hedeflerle ilerlenmediği için bugün yüzey sularımızın yüzde 76’sı kirlenmiş ve kirlenmeye devam etmekte. Bu sorunu ancak güçlü, iklim krizini de öngören bir Su Kanunu durdurabilir.”