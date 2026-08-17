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Sağlık Su kanalına uçan arabada bulunan 5 kişi ölümden kıl payı kurtuldu
Sağlık

Su kanalına uçan arabada bulunan 5 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

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Su kanalına uçan arabada bulunan 5 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi, kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi, kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü. Otomobil içinde bulunan 5 kişi kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Batan otomobil, itfaiye dalgıç ekipleri ve vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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