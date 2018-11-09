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Su kabağı ile neler yapılır neler..

Su kabağı, bazı yörelerde yemeği yapılan bir sebze..

09 Kasım 2018 Cuma 18:25
Su kabağı ile neler yapılır neler..

Yemeği de çok lezzetli olur. Yetişmesi, tohumdan olgun bir su kabağı halini alması tam bir yıl sürer. İrili ve ufaklı olarak büyürler. En güzeli de boğumlu olarak büyüyendir ki bunun üzerinde motif çizmesi, delmesi, çalışması ayrı bir zevk verir. Önümüzdeki yaz tatilinde rastlar da alırsanız böyle bir çalışmayı siz de yapabilirsiniz.

Su kabağı kurutulduktan sonra tarih boyunca çeşitli alanlarda kullanılmıştır. İçi çakıl ve tuzlu su ile temizlendiği zaman içme suyunun depolanması için kullanılmış ve hatta sıcak yaz günlerinde suyu soğuk tutma özelliğinden dolayı bir termos vazifesi görmüştür.

Sıcak suyu bir yerden bir yere aktarmakta kepçe olarak kullanılmış ve halk dilinde ''Kevki'' olarak adlandırılmıştır. Ayrıca eski mutfakların vazgeçilmez gerecidir. Yağ, un gibi malzemeleri saklamak için kullanılmış, evlerde şekerlik, kolonyalık ve çiçek saksıları olarak yerini almıştır. Günümüzde abajur, aplik, saklama kapları, kalemikler, mutfak, büro malzemeleri olarak değerlendirilmekte..

Kabakların üzerindeki kabuğu, pası, küfü silmek için suya sokulur. Suyun içinde bulaşık teliyle ovularak iyice temizlenir. Zımpara ile yapmak pek uygun değildir. Sonra, kabağın kuruması için beklenir. Üzerine bir desen tasarlanır, çizilir. Sonra desenlerin üzerinden ince uçlu küçük matkapla, küçük delikler açılır.

Sonra sıra deliklerin boncuklarla süslenmesine gelir. Boncuklar deliklere yapıştırılır ve kabağın içine bir ampul yerleştirilir. Son olarak ince bir vernik atılır. Bunun haricinde istenirse kabağın üzeri su bazlı herhangi bir boya ile renklendirilebilir ve vernik sürülür.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 18:25
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