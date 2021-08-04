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Gündem Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti
Gündem

Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti

Adana’nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan itfaiye eri vatandaşların su ikramına aldırış etmeden canla başla işine devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:54:00 -
Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti

Bölgede 2 Ağustos'ta öğle saatlerinde başlayan orman yangını yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol atlına alındı.

Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın nedeniyle de Bozcalar Mahallesi tahliye edildi. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye erinin bölgede su dağıtımı yapan Selim Ağaçdalı isimli vatandaşın ikramın aldırış etmeden canla başla işine devam etmesi dikkat çekti. Bu anlar ise sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda etkileşim aldı.

 

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