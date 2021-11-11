Su içmek zayıflatır mı?

Su İçmek Zayıflatır Mı? Sağlıklı beslenme danışmanı İlknur özkuş anlatıyor ;

Özellikle kilo problemi yaşayan insanlar için kritik önem taşıyan, su içmenin kilo verdirdiği düşüncesi teknik olarak doğruyu yansıtsa da sadece şu tüketerek Zayıflamak mümkün değildir.

Hemen hemen tüm diyet listelerinin başında “sık su tüketin” cümlesi geçer. Elbette ki sağlıklı kilo kaybı için tek başına bu yöntem yeterli değildir; ancak çok ciddi bir destekçidir. Günde minimum 2 litre su tüketmiyorsanız, hali hazırda vücudunuz sıvı eksikliğine bağlı birçok olumsuzluk yaşıyor olabilir. Bu yüzden diyette olun veya olmayın, günlük su tüketiminizi sağlamalısınız. Ayrıca fit bir görünüme sahip olmak ve İdeal Kilonuza ulaşmak istiyorsanız spor ve düzenli beslenmenin yanında su tüketiminin büyük önem taşıdığını unutmamalısınız.Vücudunuzun sindiriminde ve boşaltımında etkin rol oynayan su tüketimi, kilo vermeniz sırasında size büyük destek sağlar. Ancak su tüketerek kilo verme işleminin mümkün olmadığı belirtti.