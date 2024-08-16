Su içerken iki kez düşünün! Kritik uyarı, zarar verebilir! Böyle içenler yandı! Soğuk su içmek hasta eder mi?

Güneşin kavurucu etkisinin iyice hissedildiği yaz aylarında, vücudumuzun suya olan ihtiyacı artar. Ancak uzmanlar, su içmenin de bir denge meselesi olduğuna dikkat çekiyor. Aşırı sıcaklarda suyu hızlıca tüketmek, düşündüğünüzden daha zararlı olabilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu suyu yavaş yavaş ve gün içerisine yayarak almak gerektiğini belirten uzmanlar, birden fazla litre suyun kısa sürede tüketilmesinin vücut için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

Peki, sıcak havalarda ne kadar su içmeliyiz? Uzmanlar, bireyin ihtiyacının yaş, kilo ve günlük aktivitelerine bağlı olarak değiştiğini belirtiyor. Ancak genel bir kural olarak, sıcak günlerde günlük en az 2-2,5 litre su tüketimi öneriliyor. Bu miktar, ağır fiziksel aktivitelerde bulunanlar ya da gün içinde fazla terleyenler için daha da artabilir.

Sıcak havalarda su içmenin yanı sıra, vücudun sıvı dengesini korumak için suyun yanı sıra mineralli içecekler de tercih edilebilir. Ayrıca suyun vücut sıcaklığını düzenlemedeki rolü göz önüne alındığında, suyun serin ama çok soğuk olmamasına dikkat edilmelidir.

Yaz sıcaklarıyla başa çıkmak için su içmek elbette ki çok önemli. Ancak bu basit görünen eylemin, dikkat edilmediğinde sağlığımızı olumsuz etkileyebileceğini unutmamalıyız. Vücudunuzu dinleyin, suyu gerektiği kadar ve doğru bir şekilde tüketin.

SOĞUK SU İÇMEK HASTA EDER Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlü, soğuk su ve soğuk yiyeceklerin boğaz sağlığı üzerindeki etkilerine dair bilgileri paylaştı. Özlü, yaz aylarında soğuk içecekler ve dondurma gibi yiyeceklerin tercih edildiğini belirterek, bu konuda sıkça gelen uyarılara dair bilgi verdi: “Etrafa ‘Soğuk su içme, boğazına zarar verir’ gibi uyarılar yapılıyor. Ancak bu endişeler doğru değil. Soğuk su içmek boğaz iltihabı yapmaz, aksine boğaz ağrısına iyi gelebilir ve faranjit gibi durumlarda rahatlatıcı olabilir.”

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Prof. Dr. Özlü, soğuk su içmenin sağlık açısından zararlı olmadığına dikkat çekti: “Soğuk su içerken, boğazınızı rahatsız etmeyecek şekilde yavaş yavaş içmek en iyisidir. Genel olarak, su içmenin sıcaklığı fark etmez; hem sıcak hem de soğuk su içebilirsiniz. Ancak, çok aşırı sıcak ya da soğuk içecekleri aniden fazla miktarda tüketmek boğazda rahatsızlığa neden olabilir. Bunun dışında, soğuk su içmenin tıbbi olarak bilinen bir zararı yoktur” dedi.