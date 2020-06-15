  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Su Döşen şelalesinin turizme kazandırılması isteniyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi’nde doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakan şelalenin turizme kazandırılması isteniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:00:43 -
Su Döşen şelalesinin turizme kazandırılması isteniyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi’nde doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakan şelalenin turizme kazandırılması isteniyor.


Kayalar arasındaki şelale adeta keşfedilmeyi beklerken, mahalle sakinleri, söz konusu bölgenin turizme açılmasını istiyor.


Mahalle sakinleri, ’Su Döşen’ ismini verdikleri şelalenin doyumsuz güzelliğinin bir an önce insanların istifadesine sunulmasını gerektiğini belirttiler.


Mahallenin göç nedeniyle boşaldığını, sadece yaşlıların yaşadığı bir mahalle haline geldiğini anlatan vatandaşlar, gençlerin mahallenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında fazla bilgiye sahip olmadığını dile getirdiler.


Vatandaşlar, bölgede Frig kaya mezarları ile Roma ve Bizans yerleşimlerinin de bulunduğunu belirttiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı