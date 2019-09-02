Su dolu inşaat çukuruna düşen köpek kurtarıldı Bartın’ın Amasra ilçesinde su dolu inşaat çukuruna düşen köpek, çevredeki duyarlı bir vatandaşın haber vermesi üzerine, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde su dolu inşaat çukuruna düşen köpek, çevredeki duyarlı bir vatandaşın haber vermesi üzerine, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kaleşah Mahallesi’nde inşaatta çalışan Yasin Çetin, çevrede duyduğu sesi kontrol için gittiğinde inşaat temeli için kazılmış su dolu çukurda çırpınan bir köpek gördü. Çetin, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Uzun süre suda mahsur kalan köpek Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma anını görüntüleyen Yasin Çetin ekiplere teşekkür etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen hayvan, daha sonra gözlerden kayboldu.

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