Zaman zaman hepimiz kilo sorunu yaşayabiliyoruz. Kilo sorunu yaşayanlar ise sağlıklı beslenme ve sporu bir alışkanlık haline getirmek yerine bir-iki günde hızla eriyebilecekleri yolları arıyor. Doktorlar ‘3 günde 3 kilo’ verdiren şok diyetleri kesinlikle tavsiye etmiyor. Son günlerde ise ‘su diyeti’ fazlasıyla araştırılmaya başlandı. Peki, su diyetini kimler yapabilir? Su diyetinde yemek yemek yasak mı?

Su diyeti ne? Su diyeti ile kaç kilo verilir?

Aylar hatta yılların birikimiyle oluşan kilolarından hızla kurtulmak isteyenler kendilerini sonuca hızla ulaştıracak listeleri araştırıyor. Uzmanlar ise sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasını, spor alışkanlığının yerleşmesini ve kilonun zamana yayılarak verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Son dönemde ise su diyeti bir hayli popüler oldu. Peki, su diyeti nasıl yapılıyor? Su diyeti gün içinde yalnızca su ve içecek tüketimine dayanan bir diyet. Kişilerin günde en az 2,5 litre su içmesi ayrıca metabolizma hızlandıracak içecekleri tüketmesi gerekiyor. Pek çok ünlü bu yolla kilo verdiğini ifade etse de bu diyet sağlığı ciddi şekilde tehlikeye sokuyor.

Uzmanlar, su diyetinden uzak durulması gerektiğini yapılan bu bilinçsiz davranışın kas ve su kaybına yol açtığını belirtiyor. Hatta yalnızca su içilerek yapılan bu diyetin ani kan şekeri düşmelerine ve ölümcül sonuçlara yol açabileceği de ifade ediliyor.