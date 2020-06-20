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Su deposu dualarla açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan su deposunun açılışı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:40:11 -
Su deposu dualarla açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan su deposunun açılışı gerçekleştirildi.


Düzce’de köylerde su alt yapısı için çalışmalar devam ediyor. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman köyüne su deposu inşa edildi. Köy halkının su sıkıntısının giderilmesi için çalışma yapan ekipler köye de bağlantı hattı çekti. Çilimli Kaymakamı Onur Şan’da bölgede yapılan su deposunun açılışını ilçe protokolü ile birlikte gerçekleştirdi.

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