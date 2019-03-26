Su borusu patladı, yol göle döndü
Şanlıurfa'da, caddeden geçen şebeke suyu borusu patladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan basınçlı su nedeni ile yollar göle döndü. Boru ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla onarıldı.26 Mart 2019 Salı 19:35
Şanlıurfa'da bugün öğleden sonra Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi yakınlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su borusu patladı. Borudan çıkan basınçlı su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı, yol göle döndü. Borudan çıkan suyun şiddeti çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla boru onarıldı.
YORUM YAZ