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Gündem Su borusu patladı, dakikalarca müdahale yok! İBB'den şampiyonluk kutlamaları
Gündem

Su borusu patladı, dakikalarca müdahale yok! İBB'den şampiyonluk kutlamaları

İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattında patlama yaşandı. Suyun metrelerce havaya yükselmesinin ardından uzun süre müdahale edilmemesi sonrası yollar göle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 12:30:00 -

İstanbul'da Esenyurt-Başakşehir mevkiinde bulunan ve çevre ilçeleri besleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait Şahintepe İsale Hattı'nda boru patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle havaya metrelerce su fışkırdı.

Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü.

Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şampiyonluk kutlamaları

Yaşanan olayın video görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları İBB'nin beceriksizliğini 'Şampiyonluk kutlamaları' yorumlarıyla alay konusu yaptı. 

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