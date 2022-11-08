Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL’yi bugün hesaplara yatıracaklar
Promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve kamu çalışanı promosyonları derken THY’den beklenmedik açıklama geldi. 200 bin TL ödeme yapılacak.
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılacak promosyon ödemeleri ve tarihi belli oldu. Meslek gruplarına göre değişecek ödemelerin en yükseği 200 bin TL olacak.
Promosyon ödemeleri ise 8 Kasım yani bugün hesaplara aktarılacak.
- Kabin memurlarına 60 bin TL
- Uzman Altı personele 40 bin TL
- Uzman personele 50 bin TL
- Kabin amirlerine 70 bin TL
- Müdür ve yardımcı pilotlara 150 bin TL
- Kaptan pilot ve başkanlara 200 bin TL prim ödemesi yapılacak.