Su altının güzelliklerine kapılan mali müşavir 20 yıllık mesleğini bıraktı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşayan Arca Aydın, denizle barışmak için başladığı dalış sporunda eğitimlerini tamamlamasının ardından 20 yıllık mesleğini bırakarak su altındaki güzellikleri herkese gösterebilmek için dalış eğitmenliğine başladı.



Mali müşavirlik yapan 42 yaşındaki Aydın, yüzmeyi bilmesine rağmen denize girerken yaşadığı korkuyu yenmek için 7 yıl önce Karaburun'da deneme dalışları yapmaya başladı.



Su altında zaman geçirirken tüm stresini geride bırakıp mutlu olduğunu fark eden Aydın, suyun altında daha çok zaman geçirebilmek için boş zamanlarında dalış eğitimine yazıldı.



Eğitimini sürdüren Aydın, su altındaki güzellikleri herkese tanıtabilmek için dalış eğitmeni olmaya karar verdikten sonra mali müşavirliği bıraktı ve 3 yıl önce Karaburun'daki bir dalış merkezinde dalış eğitmeni olarak çalışmaya başladı.



İlçede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Sualtı Federasyonunun dalış turizmi için belirlediği 14 noktada yaz kış dalış eğitimi veren Aydın, eğitim verirken hem su üstünde hem de su altındaki disipliniyle dikkati çekiyor.



- "Suyun altındayken çok mutluyum"

Arca Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altının güzellikleriyle tanışmasının ardından hayata bakışının değiştiğini, bir ay gibi kısa bir sürede 20 yıllık mesleğini bırakma kararı aldığını söyledi.



Suyun altında kendini özgür ve hafiflemiş hissettiğini anlatan Aydın, "Sanki başka bir boyuta geçiyorum. Karayla bağım kopuyor. Suyun altındayken çok mutluyum. Suyun altındaki güzellikleri başka insanlara da aktarmak için dalış eğitmeni olmaya karar verdim. Eskiden topuklu ayakkabı ve klasik giyinirken artık spor ve dalış elbiseleri giyiyorum. Eskiden rakamlarla uğraşırken şimdi su altında balıklar ve öğrencilerimle zaman geçiriyorum." dedi.



Aydın, ailesinin ilk zamanlar dalış eğitmeni olmasına sıcak bakmadığını, annesiyle birlikte dalmalarının ardından yeni mesleğine bakışlarının değişmesine rağmen hala "aman kızım çok derinlere dalma" şeklinde uyarılarda bulunduklarını aktardı.



Türkiye'de çok fazla kadın dalgıç ve dalış eğitmeninin olmadığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:



"Dalış aslında herkesin korkmadan yapabileceği bir spor. Suyun altındaki kaldırma kuvvetini unutmamak lazım. Suyun altında karadaki gibi bir ağırlık hissetmiyoruz. 23 kilogram civarındaki ekipmanların ağırlığını suya girince hissetmiyorsunuz. Bizim mesleğimiz hata kabul etmez. Erkek öğrencilerimle dalışa gittiğim zaman benimle ilgili bazı çekinceleri olduğunu hareketlerinden anlayabiliyorum. Ama onlar benim suyun altındaki disiplinimi ve duruşumu görünce suyun altında güvende olduklarını hissediyorlar. Kadın öğrencilerime ise pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kadınların bu eğitimi alırken psikolojik olarak ne hissettiklerini biliyorum. Onların su altında erkeklere göre daha yavaş hareket ettiklerini görüyorum. Onların suyun altını sevmelerini istiyorum. Bu sayede ülkemizde daha çok kadın dalış eğitmeni olur. "



Aydın'dan dalış eğitimi alan 36 yaşındaki Özgür Aymaz da Türkiye'nin birçok noktasında dalış eğitimi aldığını belirterek, "İlk defa bir kadın dalış eğitmeniyle çalışıyoruz. İlk zamanlar bir erkek olarak onun bu cesareti bizi şaşırttı ama onunla dalış yaptıkça cesaretinden dolayı kutladık. Su altında bize askeri disiplinle eğitim veriyor. " dedi.



Dalış eğitmeni Osman Celal Bay da Aydın'ın işinde çok başarılı olduğunu, dalışı kadın titizliği ve hassasiyetiyle öğrencilerine anlattığını, onun sayesinde birçok kadının su altını tanımak için dalış yaptığını kaydetti.