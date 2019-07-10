Su altında evlilik teklifi Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü, su altında gerçekleştirilen tarihi bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı.

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü, su altında gerçekleştirilen tarihi bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı.

Gemilerde makine zabiti olarak çalışan Gökhan Tutulmaz, kız arkadaşı Selvinaz Esra Erdoğan’a su altında evlilik teklif etti. Gürpınar sahilinde bulunan Sualtı Sporları Eğitim ve Sınav Merkezi’ne gelen çift, burada dalış yaptı. Tutulmaz, dalış sonunda su altına konulan testiyi Erdoğan’a açtırarak sürpriz evlilik teklifini gerçekleştirdi. Selvinaz Esra Erdoğan’ın bu olay karşısında oldukça mutlu olduğu gözlendi.

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