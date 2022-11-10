Su altı dünyasının geleceğini gençler belirliyor

Yeni Akit Ankara

Günümüzde su altı araştırmaları sivil ve askeri uygulamalarda özellikle doğal kaynakların korunması ve incelenmesi ile ülke güvenliğinin sağlanması amacıyla önem kazanıyor. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, ülkemizde otonom su altı araçlarının üretilmesi konusunda özgün araçların geliştirilmesine öncülük ediyor. Deniz altında görev icra ederken basınç, görüş alanı, haberleşme gibi noktaların daha uygun koşullarda gerçekleştirilmesini sağlayan su altı robotları; denizlerimizin altını kontrol edilebilir bir yer kılmakta büyük bir rol oynuyor. Arama-kurtarma, deniz temizleme, deniz dibi test ve analizleri gibi birçok deniz altı faaliyetlerinde kullanılan su altı araçları geleceğin robotik teknolojilerinde şimdiden kendine kayda değer bir yer ayırdığını gösteriyor.

Birincilik ödülü 100 bin TL!

TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen yarışma, Temel Kategori ve İleri Kategori olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Temel Kategoride yarışacak adaylar için belirlenen görevler; birinci aşama (uzaktan kontrollü görevler) Su Altı Hokeyi ve Montaj görevi, ikinci aşama ise (otonom görev) Renk Tespiti ve Konumlama olarak belirlendi. İleri Kategoride yarışacak gençler için belirlenen görevler ise Renk Tespiti ve Konumlama, Hedef Tespiti ve Geçişi, Hedef Tespiti ve İmhası olarak açıklandı. Puanlama ve değerlendirmenin her bir kategoride farklı şekilde gerçekleştirildiği yarışmada Temel Kategoride dereceye giren takımlara birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 60 bin TL değerinde olacak. İleri Kategoride birincilik ödülü 130 bin TL, ikincilik ödülü 100 bin TL, üçüncülük ödülü ise 70 bin TL olacak.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu Üçe Katlanıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.