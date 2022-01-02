Su-57 krizi ortaya çıktı! Teslimat tamamlanamadı

2021 yılında Rusya Havacılık Kuvvetleri, dört yeni Su-57 savaş uçağı alacağını duyurmuştu. Su-57 savaş uçaklarının tedariki tamamen kesintiye uğradı. Resmi verilere göre de hiçbir teslimata rastlanmadı.

Su-57 kesintisi için açıklama yapılmadı

Rusya'da Su-57 savaş uçaklarının tedarikinin kesintiye uğramasının nedenleri açıklanmadı. Ancak daha önce bu savaş uçaklarının üretiminde Rusya'nın bazı zorluklar yaşadığı biliniyordu. Özellikle, daha önce yetersiz üretim kapasitesi hakkında rapor bildirilmişti. Ayrıca, ilk seri savaş uçağı Su-57'nin tesliminden sonra, ikincisinin bazı tasarım sorunları yaşadığı ve bu nedenle tasarımın yeniden işlenmesinin ek zaman aldığına dair doğrulanmamış bilgiler vardı.

Bu yıl Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri ile en az 12 beşinci nesil savaşçının hizmete girmesi bekleniyor. Bu, geçen yılki durum göz önüne alındığında, 2028 yılına kadar Rus Havacılık Kuvvetlerine 76 Su-57 avcı uçağı tedarik sözleşmesinin yerine getirilmesiyle ilgili olası sorunlardan bahsetmemekle birlikte, bazı şüpheler uyandırıyor.

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