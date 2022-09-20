Stuttgart, Zagadou'yu renklerine bağladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Borussia Dortmund'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Dan-Axel Zagadou'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcu ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ayrıca Zagadou'nun 23 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İlk sözleri

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Zagadou, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana duydukları güven için Stuttgart'taki yetkililere çok teşekkür ederim. Çok yakında yeni takım arkadaşlarımla sahada olmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Beşiktaş iddiaları

Transfer döneminde Dan-Axel Zagadou'nun ismi ülkemizden Beşiktaş ile de anılmıştı. Geride kalan sezon Borussia Dortmund'da 22 maçta forma giyen Zagadou daha önce PSG formasını da giymişti.