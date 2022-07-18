Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Sturm Graz oyuncuları kimler?
Sturm Graz nerenin takımı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00’da oynanacak. Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse rakip Sturm Graz olacak. Peki Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Sturm Graz hangi ligde? Sturm Graz oyuncuları kimler?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti. Buna göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak. Peki Sturm Graz hangi ülke takımı? Sturm Graz kaçıncı ligde? Sturm Graz oyuncu kadrosunda kimler var?
SK Sturm Graz Avusturya Bundesliga'da oynayan Graz, Styria merkezli Avusturyalı futbol kulübüdür. Kulüp 1909'de kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır.
Sturm Graz oyuncuları kimler?
Thomas Schrammel
Tasos Avlonitis
Markus Lackner
Emanuel Sakic
Bekim Balaj
Otar Kiteishvili
Kiril Despodov (Cagliari'den kiralık)
Jakob Jantscher
Markus Pink
Philipp Huspek
Isaac Donkor
Juan Domínguez
Tobias Koch
Lukas Spendlhofer
Christoph Leitgeb
Stefan Hierländer
Fabian Koch
Jörg Siebenhandl
Thorsten Röcher (Ingolstadt'dan kiralık)
Ivan Ljubic
Tobias Schützenauer
Vincent Trummer
Michael John Lema
Christopher Giuliani