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Spor Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Sturm Graz oyuncuları kimler?
Spor

Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Sturm Graz oyuncuları kimler?

Sturm Graz nerenin takımı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00’da oynanacak. Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse rakip Sturm Graz olacak. Peki Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Sturm Graz hangi ligde? Sturm Graz oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 14:38:00 - 2022-07-18 14:46:43
Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Sturm Graz oyuncuları kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti. Buna göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak. Peki Sturm Graz hangi ülke takımı? Sturm Graz kaçıncı ligde? Sturm Graz oyuncu kadrosunda kimler var?

SK Sturm Graz Avusturya Bundesliga'da oynayan Graz, Styria merkezli Avusturyalı futbol kulübüdür. Kulüp 1909'de kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır.

Sturm Graz oyuncuları kimler?

Thomas Schrammel

Tasos Avlonitis

Markus Lackner

Emanuel Sakic

Bekim Balaj

Otar Kiteishvili

Kiril Despodov (Cagliari'den kiralık)

Jakob Jantscher

Markus Pink

Philipp Huspek

Isaac Donkor

Juan Domínguez

Tobias Koch

Lukas Spendlhofer

Christoph Leitgeb

Stefan Hierländer

Fabian Koch

Jörg Siebenhandl

Thorsten Röcher (Ingolstadt'dan kiralık)

Ivan Ljubic

Tobias Schützenauer

Vincent Trummer

Michael John Lema

Christopher Giuliani

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