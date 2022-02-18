Stresten çıkan kırmızı lekeler nasıl geçer? Doğal yöntemler

Stres bazlı vücudumuzda beliren kırmızı lekelerin ortaya çıkma nedenleri çeşitlidir. Cinsiyet ve yaş fark etmeksizin çoğu kişide hayatının bir veya daha fazla döneminde stres bazlı kırmızı lekeler sıkça görülebilmektedir. Vücutta kırmızı lekeler enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar ve iltihabi süreçler gibi çeşitli durumlardan kaynaklanabilir. Kırmızı lekeler cildin herhangi bir yerinde görülebilirler.

Vücutta ortaya çıkan kırmızı lekelerin sebepleri

Vücudumuzda ortaya çıkan kırmızı lekelerin genel olarak sebebi stres olsa da farklı sebeplerden dolayı da görülebilmektedir. Bu sebepler kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Vücutta ortaya çıkan kırmızı lekelerin sebepleri;

Böcek ısırmaları,

Enfeksiyon çeşitleri,

Melazma hastalığı,

Egzama,

Diyabet hastalığıdır.

Vücutta ortaya çıkan kırmızı lekelerin sebebini teşhis etmek için doktor muayenesi şarttır. Çünkü altında ciddi sağlık nedenleri olabilir. Vücudunuzda farklı yerlerde kırmızı lekeler fark ettiğinizde vakit kaybetmeden doktora görünmenizi öneririz.

Aniden oluşan cilt lekelerinin sebebi

Belli dönemlerde vücudumuzda kırmızı lekeler aniden ortaya çıkabilmektedir. Kırmızı lekeler daha çok şeker hastalarında sıkça görülmektedir. Şeker hastalarında görünen kırmızı lekeler kendini kaşıntı ve deri dökülmesi ile de gösterebilmektedir. Aniden oluşan kırmızı lekelerin diğer en yaygın sebebi de stres kaynaklı durumlardır. Ağır depresif durumlar, psikolojik rahatsızlıklar, dönem dönem yaşanan stresli durumlar aniden kırmızı lekelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Genellikle kısa bir süre sonra geçen bu lekeler bazı durumlarda daha uzun sürüp kendini tekrarlayabilmektedir. Aniden ortaya çıkan ve stres kaynaklı olan kırmızı lekelerin tedavi için kulaktan dolma bilgiler yerine doktor tavsiyelerini tercih etmelisiniz. İnternette yer alan ve doktorların onaylamadığı kremler, doğal yöntemler veya tedavileri bilinçsiz bir şekilde uygulamanız lekelerin durumunun daha ciddi bir hal almasını sağlayabilir.

Vücuttaki kırmızı lekeler nasıl geçer?

1) Krem

Krem tedavisi kırmızı leke tedavisinde kullanılan ilk tedavi yöntemidir. Özellikle antioksidan ve e vitamini içeren bu kremleri kullanarak vücudunuzdaki kırmızı lekeler başta olmak üzere her türlü lekeyi anında geçirebilirsiniz. Bundan dolayı kremleri düzenli kullanmanız bu noktada önem teşkil ediyor.

2) Bal



Bal tedavisi vücut lekeleri için birebir olan bir doğal tedavi seçeneğidir. Balın içerisindeki vitaminler ve besin değerleri sayesinde vücuttaki tüm kırmızı lekelerden anında kurtulacaksınız. Vücudun kırmızı lekelerini anında yok eden ballar birçok cilt hastalığı için de kullanılmaktadır. Bal tedavisini düzenli aralıklara uygulamak bu noktada önem teşkil eden bir detaydır.

3) Aloe Vera



Aloe vera jeli cilt hastalıkları denilince akla ilk gelen doğal tedavi seçeneklerinden biridir. Bundan dolayı eğer vücutta kırmızı lekeler başta olmak üzere kahverengi ve siyah nokta gibi lekeler de varsa aloe vera kullanımı genel olarak önerilmektedir. Aloe vera jeli vücut derisi için oldukça iyi gelen bir doğal jeldir. Aloe vera bitkisinden elde edilen bu jel mucizevi bir bitki olarak lanse edilir. Pek çok cilt hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Kırmızı lekeler hangi hastalığın belirtileri?

Vücutta çıkan kırmızı lekeler, Kurdeşen, Sedef hastalığı, Zona hastalıklarıdır