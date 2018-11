Stressiz yaşam için tavsiyeler

ÇOK UFAK ŞEYLERİ KAFAYA TAKMAYIN

Hayatta her şey istediğimiz gibi olmayabilir, bunu kabullenmek zorundayız. Siz de en küçük ayrıntılara takılan, alıngan ve küçük olaylardan çok etkilenen biriyseniz, bakış açınızı değiştirmelisiniz. Her duygu gelip geçicidir, bu zor zamanınızın da geçip gideceğini bilmelisiniz. Stresli zamanınızda kendinize şu soruları sormalısınız: Bu olay, bir sene sonra benim için aynı değerde mi olacak? Ben strese neden olan olayı olumluya(aleyhime)nasıl değiştirebilirim? Başarılı birçok girişimciye baktığınızda en tipik özelliklerinin, iyi bir kriz yöntemi ustası olduğunu görürsünüz. Unutmamak gerekir ki, her deneme ve başarısızlık aslında beceriyi geliştiren basamaklardır.

KİMİN HAKLI OLDUĞUNU SORGULAMAYIN

Stresli zamanlarda en büyük yaptığımız hata, bu durumun kimden kaynaklandığını bulmaya çalışmaktır. Her olayda ve durumsa kendinizi haklı görmeniz, çözüme giden yolda engeller oluşturacaktır. Size stres yaşatan birinin kendine göre haklı olduğu yanlar vardır, bunları bulmaya çalışmalısınız. Bırakın bu sefer siz değil, karşınızdaki haklı olsun. Onu anlayın, egosal tavırlar ve düşüncelerle yaklaşmayın.

DURUMU KABUL EDİN, HAYAT INİŞLİ ÇIKIŞLIDIR

Stressiz yaşam adımlarından biri her duygunun bize ait olduğunu kabullenmektir. Her duygu bize bir şey öğretir, bizi geliştirir. Bulunduğunuz durumu ve duyguyu kabul etmeniz, harekette geçmek için ayağa kalmanız gibidir. Direnç gösterdiğiniz, isyan ettiğiniz her şey büyüyerek size döner. Stresliyim çünkü bu olayın bana anlatmak istediği bir şey var. Canınızı sıkan ve size baskı uygulayan her durum, gücünüzü anlamanız için bir fırsattır.

STRES ANINDA ELEŞTİRİDEN UZAK DURUN

Eleştiri olumlu, olumsuz yorum yapmaktır lakin insanlar eleştirirken hep yargılarlar. Senin yüzünden, sen hatalısın, senin dikkatsizliğin, senin tavırlarının sonucu bu gibi eleştiri cümlelerini ne kendimize ne de bir başkasına söylememeliyiz. Bir dakika öncesini bile değiştiremiyorsak stresin kaynağını eleştirmek sadece yerinde saymaktır. Evet olan oldu, biz nasıl çözüme ulaşabiliriz buna odaklanalım. Stresin nedeni sadece bizimle ilgiliyse kendi içimizde çözüm planları oluşturmalıyız.

OLAYA DIŞARIDAN BAKIN

Stresli anlarda kişi, çok sağlıklı bakış açısına sahip olmaz. Bunun için yaşanılan olaya dışarıdan bir göz olarak bakmak gerekir. 1 sene boyunca ders çalıştınız ve bugün gireceğiniz sıvanı başarmak zorundasınız. Siz olsanız sınava giren bu kişiye neler söylerdiniz? Sınavda sakin olmalısın, çok stres yaparsan dikkatin dağılır soruları doğru algılayamazsın, sınava gir ve elinden geleni yap gibi cümleler söylersiniz. O zaman stres anlarında objektif bakan o gözün dediklerine kulak verin.

STRESSİZ YAŞAM IÇİN OLUMLUYA ODAKLAN

Hayatın her anı birbirine eşit değildir. Bazen olumlu, bazen olumsuz duygular içinde yüzeriz. Stressiz bir yaşamı hedefliyorsak olumsuzu kabul etmeyi, olumluyu çoğaltmayı öğrenmeliyiz. Olasılıklar dünyasında olumluya odaklanırsak, sonuç ne olursa olsun o olaydan kazançlı olduğumuzu gösteren bir bilgiyle ayrılırız. Stresli zamanlarda, yapamayacaklarımıza değil yapabileceklerimize yoğunlaşırsak stres bünyemizde fazla barınamaz.

SIKINTILARINIZI IÇİNİZDE BİRİKTİRMEYİN

Birçok insan yanlış anlaşılmaktan korktuğu için sıkıntılarını içinde büyütür. Stressiz bir yaşam için sizi rahatsız eden duyguları dışarıya vurmanız gerekir. Sizi anladığınızı düşündüğünüz arkadaşınıza, işle ilgili sıkıntıları yetkili bir iş arkadaşınıza yargılama cümleleri kullanmadan ifade edin. Kafanızda soru işaretleriyle dolaşmaktansa, sıkıntılarınızı kuruntuya dönüştürmektense yalın haliyle başkasına aktarın.