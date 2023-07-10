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Sağlık Strese bağlı cilt hastalıkları arttı
Sağlık

Strese bağlı cilt hastalıkları arttı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 07:40:00 -
Strese bağlı cilt hastalıkları arttı

Stres kaynaklı egzama, vitiligo, zona, sedef ve saç dökülmesi vakalarının arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp, tedavinin geciktirilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "Bu hastalıkların bazıları ömür boyu sürebilir” dedi.

Stres kaynaklı egzama, vitiligo, zona, sedef ve saç dökülmesi vakalarının arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp, tedavinin geciktirilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "Bu hastalıkların bazıları ömür boyu sürebilir” dedi.
Doç. Dr. Hilal Gökalp strese bağlı cilt rahatsızlıklarının arttığını kaydetti. Deri hastalıklarının çok büyük bir kısmının stresle ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Gökalp, “Egzamadan vitiligoya, tekrarlayan uçuktan zonaya, saçkırandan sedef hastalığına ve vücutta yaygın döküntülere kadar birçok hastalık, strese bağlı olarak ortaya çıkıyor. Üstelik bu hastalıklar kişinin daha çok stres yaşamasına neden oluyor ve durum bir kısırdöngüye dönüşüyor. Cilt hastalıkları için mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Erken teşhis ve tedavi son derece önemli, çünkü bu saydığım hastalıklardan bazılarının ömür boyu sürme riski var” diye konuştu.
"Tedaviyi ihmal etmeyin"
Strese bağlı cilt hastalıkları arasında en yaygın olanın ‘stres egzaması' olduğunu da ifade eden Doç. Dr. Hilal Gökalp, sözlerini şöyle sürdürdü:
“En sık karşımıza çıkan hastalıklardan biri olan stres egzaması, deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan bir rahatsızlık. Kaşıntılar zamanla kötüleşip dayanılmaz noktaya gelebiliyor. Tedavinin ihmal edilmesi halinde açık yaralar oluşabiliyor, üstelik bu yaraların enfeksiyon kapma riski de bulunuyor. O nedenle stres egzaması ve diğer cilt hastalıklarından yakınan kişilerin bir an evvel tedaviye başlamaları büyük önem taşıyor.”

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