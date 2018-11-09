Stres, üzüntü 'köse' yapıyor

Köselik için birden fazla sebep sayılsa da çok sık rastlanan iki sebep var. İlki üzüntü, sıkıntı, stres, ciddi bir hastalık, depresyon, aile faciaları, kazalar, sınav dönemi gibi zamanlarda kendini gösterir.

İkincisi mantar enfeksiyonu bölgesi kıllarının çıkmasına etken hormonun eksikliği veya yokluğu o bölgede meydana gelecek sakal kökü olmamasıdır.

Bununla birlikte köselik daha çok ırsî bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu gibi durumda yapılacak bir şey yok gibidir.

KÖSELİĞİN TEDAVİSİ

Hormon eksikliğinde ya da yokluğunda hormon tedavisiyle sakal çıkartılabilir ama bunun gerçekleşme ihtimali çok düşüktür.



Erkeklerde testosteron hormonu sayesinde sakal çıkar. Hormon tahlili yaptırarak sakal çıkmama sebebi anlaşılır.

Eğer hastada sakal kökü yok ise tedavi cevap vermez.

En etkin çözüm sakal ekimidir. Son on yılda hayli yaygınlaştı bu. Ekimde enseden alınan kökler sayesinde sakal alanında belirlenen oranda doğal açılarla ekim gerçekleştirilir. Tecrübeli doktorlar daha çok enseden alarak ekim yapar çünkü kıl yapısı aynı olduğu için daha doğal görünür. Ense ve boyun kısmı dışında teorik olarak göğüs ya da bacak kılları da aynı maksatla kullanılabilir ancak çok ince kalacağı ve fazla uzamayacağı için beklenti karşılanmaz ve gereksiz bir işlem olur.

Ekilecek sayı kişinin beklentisine göre değişmekle birlikte seyrek bir sakal için 1000 kök yeterli olabilir ancak sık bir görünüm için 3-5 bin kıl ekilebilir..

Kısmi köselik

Yanaklarda yer yer sakal çıkmaması da oluyor. Oluşan bu boşlukların sebebi de o alanda doğuştan kıl kökü olmamasıdır. Uzun sakal bırakanlarda değil ama, kirli sakal bırakanlarda çok dikkat çeker.

Artık az sayıda kök nakliyle bu boşluklar da kapatılabiliyor.



Diğer taraftan yanık izi, yara izi gibi kayıplarda da mantık dahilinde kişiye istediği kadar ekim yapılabilmekte..