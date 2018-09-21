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Stres kontrolü için alışveriş listesi

Hipokrat'ın da binlerce yıl önce söylediği "Besininiz ilaç, ilacınız besininiz olsun" sözü gibi yediklerimizin düşünce dünyamıza ve sağlığımıza etkisi tartışılmaz. Peki stresten uzak durmak yediklerimizle mümkün mü? Neleri yersek daha mutlu oluruz? İşte Fitoterapi Uzmanı Doktor Ümit Aktaş'tan strese karşı tüketilebilecek besin önerileri...

21 Eylül 2018 Cuma 16:19
Stres kontrolü için alışveriş listesi

GİNSENG

Uzak Doğu tıbbında binlerce yıldır kullanılan bu kök bitki sakinleştirici özelliği ile tanınıyor.

ISPANAK

Bol miktarda folik asit içeren yeşil koyu yapraklı sebzeler depomin ve serotonin gibi kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan hormonların yapımına yardımcı olur.  Diyetinize ıspanak gibi folik asit zengini besinler ekleyerek hem stresle baş etmede hem de depresyona karşı etkili bir strateji geliştirebilirsiniz.

PORTAKAL

Turunçgiller ailesinin tüm fertlerini tavsiye ediyorum. Hepsi birer C vitamini deposudur. Özellikle yoğun stresli olduğunuz dönemlerde kullanabilirsiniz.

SOMON (ÇİFTLİK SOMONU DEĞİL, DENİZ SOMONU OLMALI!)

Somon ve sardalye gibi yağlı balıklar, serbest dolaşan tavukların yumurtaları ve meralarda otlayan hayvanların etleri son derece değerli bir yağ asidi içerir: Omega-3. Depresyon ve stres kontrolünde doğanın bize sunduğu nimetlerden biridir.

ZERDEÇAL

Kanserden diyabete ve depresyona kadar pek çok sağlık sorununda etkili olan bu kök bitkinin mucizesi ona parlak sarı rengini veren kurkuminde saklı.

KİVİ

Kökeni Güneydoğu Asya olan ve Çinlilerin çok eski zamanlardan beri bildiği bu meyve benim çocukluğumda yoktu. Türkiye'ye ilk ithal edildiği yıllarda da fiyatı yüzünden pek yanına yaklaşılamazdı. Ama sonra Doğu Karadeniz ikliminin kivi yetiştirmeye uygun olduğu anlaşılınca yerli üretim başladı ve daha ulaşılabilir oldu. En zengin C vitamini kaynaklarından biri olan kiviyi de alışveriş listenize ekleyin.

MUZ

Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan dopamin, depresyon ve stres kontrolünde etkisi kanıtlanmış B vitaminleri ve ruh halini olumlu etkileyen magnezyum. Hepsi yek bir meyvede, muzda bir araya geliyor. Glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğu için sınırlı sayıda tüketilmelidir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Magnezyum zengini kabak çekirdeği, ay çekirdeği , susam ve kabuklu yemişleri alışveriş listenize mutlaka ekleyin. Magnezyumu bu kadar özel kılan ruh halinizi olumlu etkileyen birçok hormonun yapıtaşı olmasıdır.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:19
  1. stres
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