Stres adet döngüsünü bozuyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, yaşanan travma veya stresin beyindeki üst merkezlerde adet döngüsünü kontrol eden hormonların üretimine etki ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin çok ciddi stres ve kaygı oluşturduğunu, bu durumun da adet düzensizlikleri yaratabildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Rukset Attar, yaptığı yazılı açıklamada, adet düzensizliği sıklığının toplumlara ve yaşa göre değişebileceğini aktararak, bu nedenle her zaman altta yatan bir soruna işaret etmeyebileceğini belirtti.

Üreme çağı denilen ilk adet görme ile menopoz dönemi arasındaki dönemin ilk yıllarında ve son yıllarında adette düzensizliğin daha sık görüldüğünü ifade eden Attar, bununla birlikte stres, hızlı kilo alıp verme, aşırı egzersiz yapma, doğum kontrol hapı kullanımı, rahim içi araçlar gibi nedenlerin adet düzensizliği sorunlarına neden olabileceğini anlattı.

Prof. Dr. Rukset Attar, soruna ilişkin altta yatan nedenlerle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, sistemik hastalıklar, enfeksiyonlar, endometriozis, adenomyozis, endokrin hastalıklar, hormonal bozukluklar, polikistik over, genetik hastalıklar, dış gebelik, düşük ve düşük tehdidi, rahim içindeki polip veya miyomlar, endometrium hiperplazisi, rahim duvarındaki bazı tip miyomlar, beyin tümörleri, başta rahim kanseri, yumurtalık (over) kist/tümör/kanser, rahim içi ve rahim ağzı (serviks) kanseri olmak üzere kanserlerde de görülür. Bu nedenle bu tür kanamalar da mutlaka doktora başvurmak gerekir."

Travma veya stresin de adet döngüsü üzerinde etkileri bulunduğuna işaret eden Attar, "Yaşanan travma veya stres beyindeki üst merkezlerde adet döngüsünü kontrol eden hormonların üretimine etki ederek adet döngüsünü de etkileyebiliyor. Kovid-19 pandemisi çok ciddi stres ve kaygı yarattı. Bu yoğun stres ve kaygı adet görememe, adette gecikme, sık adet görme, ara kanama gibi adet düzensizlikleri yaratabilir ki bu dönemde adet düzensizliği şikayetlerinde biraz artış oldu." ifadelerini kullandı.



- "Strese bağlı adet düzensizlikleri stres ortadan kalktığında düzelebilir"



Prof. Dr. Rukset Attar, adet düzensizliği olan bir kişide muayene ve yapılan tetkikler sonucunda altta yatan başka bir neden yoksa, sadece strese bağlıysa ve anemi söz konusu değilse hastayla görüşerek tedavi vermeden bir süre beklenebileceğini belirtti.

Bu sorunun zaman içinde kendiliğinden geçme ihtimalinin olabileceğini vurgulayan Attar, şunları kaydetti:

"Strese bağlı adet düzensizlikleri stres ortadan kalktığında, kendiliğinden düzelebilir. Hızlı kilo alıp vermeler, aşırı egzersize bağlı adet düzensizlikleri de kendiliğinden düzelebilir. Doğum kontrol hapına bağlı olan düzensizlikler kendiliğinden veya ilacı bırakınca normale dönmesi beklenir. Ancak altta yatan sorun ne olursa olsun nedeni belirlemek için mutlaka hekime başvurmak gerekir. Muayenenin ardından altta yatan neden belirlendikten sonra nedene yönelik tedavi gerekir. Ayrıca hastanın anemisi varsa bu sorun da tedavi edilmeli."



Prof. Dr. Attar, adet düzensizliğine ovülasyon olarak tanımlanan yumurta çatlamasını etkileyen bir problemin neden olduğu durumlarda üreme sağlının da etkilenebileceğini hatırlattı.