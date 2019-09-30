Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Türkiye düşmanları 2023'ten önce erken seçim planlıyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, Türkiye’nin gidişatına ve Türkiye düşmanları tarafından yapılan ‘ihanet planları’na ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’ye karşı ‘büyük bir ihanet planı’ devrede”

Can Dündar, Ergun Babahan, Eser Karakaş, Ferhat Tunç gibi FETÖ, PKK sempatizanlarının Berlin’de yaptığı toplantının rastgele bir toplantı olmadığına dikkat çeken Galip İlhaner, “Toplantıda Saadet Partili Cihangir İslam ve CHP’li Ali Şeker’in de konuşmacı olarak yer alması Türkiye’ye karşı devreye sokulan planın ‘büyük bir ihanet’ planı olarak değerlendirmek mümkündür.” şeklinde konuştu.

“CHP-PKK/HDP işbirliğiyle 2023’ten önce erken seçim planlanıyor”

CHP ve diğer muhalif partileri tarafından ortaya konulan Türkiye’deki iç siyaset tartışmalarına da değinen Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“PKK (HDP) ve CHP’nin öncülüğünde bütün Türkiye düşmanlarının biraraya geldiklerini, aynı söylemlerde bulunduklarını görüyoruz. CHP-PKK/HDP işbirliğiyle Türkiye 2023’ten önce erken seçime götürülmek isteniyor. Bütün hedefleri Türkiye’yi erken seçime zorlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iktidardan indirmek istiyorlar.”

“Ekrem İmamoğlu’nun derdi belediyeyi yönetmek değil”

Özellikle son günlerdeki çıkışlarıyla adı “Yalan makinesi Ekrem”e çıkan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin ise Galip İlhaner, “Ekrem Bey’in derdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yöneterek İstanbullulara hizmet etmek değildir. Sürekli yalanlar üzerinden kurgulanan bir planla gündemde kalarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.” dedi.

“Ekrem Bey, memleketi kaosa sürüklemek için istifa ettirilecek”

Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekrem Bey, İstanbul’u yönetemeyeceğini anladı. İstanbul kendisini bitirmeden, Ekrem Bey, erken seçimle yine mağduru oynayarak Cumhurbaşkanı olmak istiyor. PKK/HDP, FETÖ ve CHP, Türkiye’yi büyük bir kaosa sürüklemek için çalışıyor. Ekrem Bey, memleketi kaosa sürüklemek için kullanılan önemli bir aktör ve bu aktör istifa ettirilecek.”