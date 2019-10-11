Stratejist Galip İlhaner: Türkiye, İsrail'i tamamen yok edebilir

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Stratejist Galip İlhaner, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik başlattığı operasyona ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“ABD’nin Kürtlere desteği, stratejik ve kendi amacına uygun”

ABD Başkanı Trump’ın tehdidini değerlendiren Galip İlhaner, “ABD, PKK'yı, İsrail'in güvenliği ve Türkiye'yi tehdit (bölmek) edip kullanabileceği bir araç olduğu için destekliyor. Barzani'ye ise, Türkiye Misak-ı Milli ile büyüyeceği için şimdilik karşıdır. Barzani, Türkiye'yi bölmek için strateji değiştirirse, ABD hiç tereddüt etmeden Barzani'yi de destekleyebilir. ABD'nin Kürtlere desteği, konjoktüre göre değişmekle birlikte, son derece stratejiktir ve kendi amacına uygundur.” dedi.

“Suriye için henüz geç kalınmış değil”

Barzani ve PKK’ya ilişkin ilginç bir yorumda bulunan Galip İlhaner, şunları söyledi:

“Ya Barzani'ye ya PKK'ya devlet kuracaklar. Barzani bağımsız devlet kurarsa, Kürt devleti olabilir. PKK kurarsa, PKK 2. İsrail devleti olur. İki aktör (Barzani-PKK) de Kürtlere devlet vadetmektedir. Devlet vaadi, reddedilmesi son derece zor bir gerçekliktir. Irak'ı bir arada tutmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Suriye için ise, henüz geç kalınmış değil.”

“Suriye’yi bir çıkış yolu olarak görmekteler”

PKK/YPG terör örgütüne karşı TSK’nın başarılı olması için bütün millet olarak destek verdiğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“TSK milli bir ordudur. 81 milyon insanımızın milli ordusudur. Bundandır ki hiçbir Kürt; çocuğunu TSK yerine PKK'ya göndermez. Bugüne kadar tek bir Kürt dahi, çocuğunu PKK'ya göndermemiştir. Ama, her Kürt, kendi evladını TSK'ya, kendi milli ordusuna göndermektedir. Bu TSK'nın milli bir ordu olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenlerin yapacakları en büyük hamle, TSK'yı milli bir ordu olmaktan çıkarmak olacaktır. Bunun önemli hamlelerinden biri, 15 Temmuz darbe girişiminde atılmıştır. Ayrıca PKK, artık Suriye dışında eleman bulmakta da zorlanıyor. Suriye'deki devlet kurma ideali bazı Kürt gençlerini hala etkilemektedir. Suriye (Rojava,\u2026), belli bir süre daha ulusalcı Kürt gençlerinin cazibe merkezi olmaya devam edecek gibi görünmektedir. PKK'ya gitmek istemeyenler, bu durumdan kurtulmak için, Suriye'yi bir çıkış yolu olarak görmektedirler.”

“İsrail, Batı dünyasının Haçlı Hançeri’dir”

Siyonist İsrail’den gelen tepkileri de yorumlayan Galip İlhaner, “İsrail'i durdurmanın yolu, İsrail'in Türkiye ile sınırdaş olmasından geçer. İsrail, İslam dünyasının bağrına saplanan, Batı dünyasının Haçlı Hançeri'dir. Bu hançeri, İslam dünyasına daha fazla zarar vermemesi için durdurmak gerekiyor. Bunun yolu da Türkiye ile İsrail'in komşu (sınırdaş) olmasından geçer. Bu sınırdaşlık ancak, Suriye üzerinden gerçekleşebilir. Türkiye, İsrail’i bölgeden tamamen yok edebilir.” şeklinde konuştu.