0553 313 94 23

Stratejist Galip İlhaner: Türkiye, İsrail'i tamamen yok edebilir

Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’nin güney sınırındaki terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin “İsrail, cesur Kürt halkına insani destek sunmaya hazır” şeklindeki alçakça paylaştığı mesajı değerlendiren Stratejist Galip İlhaner, “İsrail, İslam dünyasının bağrına saplanan, Batı dünyasının Haçlı Hançeri'dir. Bu hançeri, İslam dünyasına daha fazla zarar vermemesi için durdurmak gerekiyor.” dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 16:35
Stratejist Galip İlhaner: Türkiye, İsrail'i tamamen yok edebilir

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Stratejist Galip İlhaner, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik başlattığı operasyona ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“ABD’nin Kürtlere desteği, stratejik ve kendi amacına uygun”

ABD Başkanı Trump’ın tehdidini değerlendiren Galip İlhaner, “ABD, PKK'yı, İsrail'in güvenliği ve Türkiye'yi tehdit (bölmek) edip kullanabileceği bir araç olduğu için destekliyor. Barzani'ye ise, Türkiye Misak-ı Milli ile büyüyeceği için şimdilik karşıdır. Barzani, Türkiye'yi bölmek için strateji değiştirirse, ABD hiç tereddüt etmeden Barzani'yi de destekleyebilir. ABD'nin Kürtlere desteği, konjoktüre göre değişmekle birlikte, son derece stratejiktir ve kendi amacına uygundur.” dedi.

“Suriye için henüz geç kalınmış değil”

Barzani ve PKK’ya ilişkin ilginç bir yorumda bulunan Galip İlhaner, şunları söyledi:

Ya Barzani'ye ya PKK'ya devlet kuracaklar. Barzani bağımsız devlet kurarsa, Kürt devleti olabilir. PKK kurarsa, PKK 2. İsrail devleti olur. İki aktör (Barzani-PKK) de Kürtlere devlet vadetmektedir. Devlet vaadi, reddedilmesi son derece zor bir gerçekliktir. Irak'ı bir arada tutmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Suriye için ise, henüz geç kalınmış değil.

“Suriye’yi bir çıkış yolu olarak görmekteler”

PKK/YPG terör örgütüne karşı TSK’nın başarılı olması için bütün millet olarak destek verdiğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Galip İlhaner, şöyle konuştu:

TSK milli bir ordudur. 81 milyon insanımızın milli ordusudur. Bundandır ki hiçbir Kürt; çocuğunu TSK yerine PKK'ya göndermez. Bugüne kadar tek bir Kürt dahi, çocuğunu PKK'ya göndermemiştir. Ama, her Kürt, kendi evladını TSK'ya, kendi milli ordusuna göndermektedir. Bu TSK'nın milli bir ordu olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenlerin yapacakları en büyük hamle, TSK'yı milli bir ordu olmaktan çıkarmak olacaktır. Bunun önemli hamlelerinden biri, 15 Temmuz darbe girişiminde atılmıştır. Ayrıca PKK, artık Suriye dışında eleman bulmakta da zorlanıyor. Suriye'deki devlet kurma ideali bazı Kürt gençlerini hala etkilemektedir. Suriye (Rojava,\u2026), belli bir süre daha ulusalcı Kürt gençlerinin cazibe merkezi olmaya devam edecek gibi görünmektedir. PKK'ya gitmek istemeyenler, bu durumdan kurtulmak için, Suriye'yi bir çıkış yolu olarak görmektedirler.

“İsrail, Batı dünyasının Haçlı Hançeri’dir”

Siyonist İsrail’den gelen tepkileri de yorumlayan Galip İlhaner, “İsrail'i durdurmanın yolu, İsrail'in Türkiye ile sınırdaş olmasından geçer. İsrail, İslam dünyasının bağrına saplanan, Batı dünyasının Haçlı Hançeri'dir. Bu hançeri, İslam dünyasına daha fazla zarar vermemesi için durdurmak gerekiyor. Bunun yolu da Türkiye ile İsrail'in komşu (sınırdaş) olmasından geçer. Bu sınırdaşlık ancak, Suriye üzerinden gerçekleşebilir. Türkiye, İsrail’i bölgeden tamamen yok edebilir.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:35
  1. Galip İlhaner
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • hasanhasan13 dk önce
    Boyle adamlari da Stratejist diye dinliyorsunuz ya ne diyelim. Bunlarin tek isi ucuz milliyetcilik yapmak, kimseye hic bir faydalari yok.
  • SunaSuna24 dk önce
    Tabii , atmak serbest. İsrail silah ve teknoloji de sayılı bir ülke. Mavi Marmara yi vurdu tık çıkmadı

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? 2019 EYT haberleri
  1. EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son..
  2. Cengiz Ünder’den dikkat çeken harekat..
  3. Fahrettin Altun paylaştı! Harekat..
  4. Doktor, bir diğer doktor tarafından..
  5. Avni Özgürel: Türkiye'ye verilen..
  6. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu..
  7. "Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman..
  8. Stratejist Galip İlhaner: Türkiye,..
  9. Yusuf Güney paylaştı, sosyal medya..
  10. YPG/PKK'nın sözde üst yönetim..
  11. Türkiye tek yürek oldu: Bu operasyonu..
  12. ABD'nin planına Rus lider Putin'den..
  13. Abdullah Ağar yayın yapılan yerin..
  14. 'Patriotları çekeriz' demişlerdi!..
  15. Teröristler yine sivillere saldırdı!..
  16. İstanbul'daki Suriyelilerden Barış..
  17. Feyzioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!..
  18. İhbar tazminatı nedir nasıl alınır?..
  19. Erdoğan 'sınırları açarız' demişti!..
  20. Mazeret izni kaç gündür?
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!