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Gündem Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı
Gündem

Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı

Bill Gates’in Küresel Isınma'yı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtmek istediği proje yine gündem oldu. Stratejist Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza atarak Türk avukatların yapması muhtemel olan planını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:58:00 - 2021-04-26 15:00:58
Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı

Milyarder girişimci Bill Gates’in, Küresel Isınma'yı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtmek istemesi tekrar gündeme geldi.

Küresel Isınma'ya karşı daha önce katıldığı pek çok platformda uyarılarda bulunan Bill Gates, dünya’yı soğutmak için stratosfere milyonlarca ton toz kireçtaşı püskürtme projesine destek vermişti. Proje Harvard Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından geliştirildi. Projenin nihai amacı tonlarca toz kireçtaşını bu bölgeye yerleştirerek Güneş'ten gelen ışınları azaltmak ve gezegeninin ısınını düşürmek.

Tekrar gündeme gelen Küresel Isınma ile ilgili sosyal medyada yine yorumlar yapıldı. Koronavirüs salgını devam ederken hayatın tamamen normale döneceği tarih olarak 2022 yılını işaret etmesiyle yine gündem olan Bill Gates’e çok çarpıcı öneri geldi.

Stratejist Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken paylaşım yaptı:

Haber: Bill Gates, Küresel Isınma'yı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtmek istiyor.

Öneri: Bir Türk avukat bu işi mahkemeye taşır ise tüm dünyada davalar açılır. Dünya Bill Gates'in değil, tüm insanlardan onay alması gerek.

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Yorumlar

şeyh şamil

bu masonik yapılanma iyice sıyırmış. artık bildiğimiz her şeyi bozacaklar. var olan hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. ucubelerle yönetecekler dünyayı.
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kamileoynakbaş

uhauhuhauhauha bile dava aççak ahuhauhua ..
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