Avcılar sahilinde infiale yol açan olay! Köpeğe yaptığı şey “Yuh artık” dedirtti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Avcılar'da sahilde bir köpeğe şiddet uygulayan şahsın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliği belirlenen H.E.'yi gözaltına aldı. Şiddete maruz kalan köpek koruma altına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde sahilde bir köpeğe şiddet uygulayan şahıs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçerken, şüpheli gözaltına alındı.
SAHİLDE KÖPEĞE ŞİDDET UYGULADI
Olay, Avcılar Denizköşkler Sahili'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde sahilde bulunan bir şahıs, köpeğe şiddet uyguladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN POLİS HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen H.E., gözaltına alındı.
KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI
Şiddete maruz kalan köpek muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.