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Bunun hesabını kim verecek? Binlercesi kıyıya vurdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bunun hesabını kim verecek? Binlercesi kıyıya vurdu!

Bakırköy'de dün gece binlerce ölü balık kıyıya vurdu. AFAD ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

#1
Foto - Bunun hesabını kim verecek? Binlercesi kıyıya vurdu!

Bakırköy'de Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

#2
Foto - Bunun hesabını kim verecek? Binlercesi kıyıya vurdu!

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.

#3
Foto - Bunun hesabını kim verecek? Binlercesi kıyıya vurdu!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürüldü.

#4
Foto - Bunun hesabını kim verecek? Binlercesi kıyıya vurdu!

İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

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