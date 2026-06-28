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Avrupa Paris'te aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti
Avrupa

Paris'te aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Paris'te aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti

Fransa basını, başkent Paris'te dün aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiğini 30 kişinin de kalp krizi geçirdiği duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa basını, başkent Paris'te dün aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu sayının yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsadığı, huzurevi ve hastanelerdeki ölümlerin bu sayıya dahil olmadığı belirtildi. Ayrıca dün Paris'te 30 kişinin kalp krizi geçirdiği, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşinin 43,7 derece olarak kayda geçtiği aktarıldı.

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