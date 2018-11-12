THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

‘Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nde “Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü”ne layık görüldü. Başkan Altay, “Bu ödüller, gösterdiğimiz gayretlerimizi teşvik ediyor ve bizleri daha da motive ediyor” dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:45
‘Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi’

Adem Şahin

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 2006 yılından beri Türkiye’nin stratejik vizyonunu temsil eden devlet adamlarını, bürokratları, bilim insanlarını, kurumları, iş adamlarını, sanatçıları, siyasetçileri ve gazeteci-yazarları onurlandırmak amacıyla verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nin 11’incisi sahiplerini buldu.

Türkiye’den ve 40’a yakın ülkeden resmî, sivil, özel ve her düzeyde katılımcıların yer aldığı İstanbul’daki ödül töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay “Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi” ödülüne layık görüldü. Törende ödülü Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aydın Nezih Doğan’ın elinden aldı.

Teşvik ve motive ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, verilen ödül nedeniyle TASAM yönetimi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Her işimiz, her günümüz şehrimizin güzelliği, hemşehrilerimizin mutluluğu için. Bu ödüller, bu yolda gösterdiğimiz gayretlerimizi teşvik ediyor ve bizleri daha da motive ediyor” dedi.

Amacımız insan kaynağına dayalı kalkınma modelini teşvik etmek

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy da yaptığı açıklamada stratejik vizyon sahibi kurum ve yöneticilere tarihin kırılma anlarından birinin yaşandığı bu dönemde ülke olarak her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu belirterek, TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin ana fikrinin insan kaynağına dayalı kalkınma modelini teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:45
  1. İstanbul
  2. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)
  3. Stratejik Vizyon Ödülleri
  4. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
  5. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen
  6. TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aydın Nezih Doğan
  7. TASAM Başkanı Süleyman Şensoy
  8. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK vurmaya devam ediyor! 38 terörist öldürüldü
    1. TSK vurmaya devam ediyor! 38 terörist..
    2. Meteorolojiden İstanbul uyarısı!
    3. Afganistan'da Taliban saldırısı! 25 ölü
    4. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 'Ses..
    5. Sivasspor’da futbolculara 3 gün izin..
    6. Askerlik borçlanmasıyla emeklilik..
    7. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    8. İşte Kaşıkçı'nın son sözleri
    9. Mansur Yavaş hangi partiden aday olacak?
    10. AK Parti'den son dakika açıklaması:..
    11. Esenyurt’ta kültür sanat atağı
    12. Tam 50 bin kişi! Türkiye'ye maliyeti..
    13. AK Parti belediye başkan aday..
    14. Bilim ve planetaryum merkezi..
    15. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    16. Gaziosmanpaşalı öğrencilere uygulamalı..
    17. Bayrampaşa’da ‘Sepet Sepet Geri..
    18. ‘Başkanım sanatını konuşturmuş’
    19. ‘Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi’
    20. Mansur Yavaş'tan 'adaylık' paylaşımı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”