Adem Şahin

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 2006 yılından beri Türkiye’nin stratejik vizyonunu temsil eden devlet adamlarını, bürokratları, bilim insanlarını, kurumları, iş adamlarını, sanatçıları, siyasetçileri ve gazeteci-yazarları onurlandırmak amacıyla verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nin 11’incisi sahiplerini buldu.

Türkiye’den ve 40’a yakın ülkeden resmî, sivil, özel ve her düzeyde katılımcıların yer aldığı İstanbul’daki ödül töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay “Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi” ödülüne layık görüldü. Törende ödülü Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aydın Nezih Doğan’ın elinden aldı.

Teşvik ve motive ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, verilen ödül nedeniyle TASAM yönetimi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Her işimiz, her günümüz şehrimizin güzelliği, hemşehrilerimizin mutluluğu için. Bu ödüller, bu yolda gösterdiğimiz gayretlerimizi teşvik ediyor ve bizleri daha da motive ediyor” dedi.

Amacımız insan kaynağına dayalı kalkınma modelini teşvik etmek

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy da yaptığı açıklamada stratejik vizyon sahibi kurum ve yöneticilere tarihin kırılma anlarından birinin yaşandığı bu dönemde ülke olarak her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu belirterek, TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin ana fikrinin insan kaynağına dayalı kalkınma modelini teşvik etmek olduğunu ifade etti.